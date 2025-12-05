Ponte dell’Immacolata, il secondo parcheggio a sud del palazzetto riservato ai camperisti
Con l’arrivo dei turisti per i mercatini, la città si prepara: ad accoglierli ci saranno i soci del Camper Club Trentino
TRENTO. Per poter effettuare l’accoglienza dei camperisti per i mercatini di Natale, da oggi, 5 ficembre fino a martedì prossimo, 9 dicembre, nel secondo parcheggio a sud del palazzetto dello sport (Bts Arena) in via Fersina è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata.
L’area è riservata infatti ai camper, dove ad attendere i vacanzieri ci sono i soci del Camper Club Trentino.
È stata posizionata l’idonea segnaletica con adeguato anticipo rispetto ai punti d’intervento ed in prossimità degli ultimi attraversamenti pedonali.