Trento, principio d’incendio in via Vittorio Veneto: la causa una pentola dimenticata sul fuoco
TRENTO. Questo pomeriggio, 26 novembre, un principio d'incendio – una pentola dimenticata sul fuoco la causa – in un condominio di via Vittorio Veneto a Trento. Tre mezzi dei vigili del fuoco si sono recati sul luogo – in casa al momento del loro arrivo non c’era nessuno – e hanno rapidamente spento le fiamme, mettendo in sicurezza l'appartamento.
Disagi al traffico nella zona per il tempo necessario alle operazioni.