Furti a raffica nei locali di Trento, arrestato e portato al Cpr

TRENTO. Nella giornata di ieri personale della Polizia di Stato di Trento ha identificato un cittadino straniero resosi responsabile di alcuni furti compiuti nei giorni scorsi in locali del centro e lo ha accompagnato in un Centro Per i Rimpatri del Nord Italia, in quanto gravato da numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona e privo di regolare permesso di soggiorno. Lo comunica una nota della Questura di Trento.

Le Volanti della Questura, impiegate nel servizio di controllo del territorio, lo hanno fermato nella zona sud della città. Gli operatori lo hanno così messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione che lo ha identificato come un cittadino straniero con all'attivo numerosissimi precedenti per fatti commessi nel capoluogo trentino e privo di titolo per soggiornare sul territorio nazionale.

Pertanto, nel pomeriggio personale della Questura ha effettuato l'accompagnamento dell'uomo ad un C.P.R. del Nord Italia, in vista del rimpatrio.