Festival della famiglia a Trento: incontri sul ruolo dei genitori e tante attività per bambini

TRENTO. Da giovedì 20 a sabato 22 novembre, Trento diventa protagonista del Festival della famiglia. Organizzato dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia, in collaborazione con l’Università di Trento, con il supporto di Tsm – Trentino School of Management, Muse, Castello del Buonconsiglio e Museo Storico di Trento, l'evento unisce cultura, gioco e creatività in un’unica esperienza.

Il Festival avrà come target privilegiato le famiglie offrendo a bambini e ragazzi tante attività e laboratori specifici nelle sedi del Muse (20 novembre) e del Castello del Buonconsiglio (21-22 novembre). Al centro della manifestazione anche la Cittadella della famiglia (alla Fondazione Caritro), cuore pulsante e punto informativo sul territorio.

Il programma: giovedì 20, dalle 15 alle 16, al Muse, cerimonia di apertura; il Family Meeting, sempre al Muse, sarà dalle 9 alle 14.45, mentre il Talk 1 “Per essere buoni genitori”, al Museo delle scienze, si svolgerà dalle 18 alle 19.

Castello del Buonconsiglio: 21 novembre dalle ore 14 alle ore 18 e 22 novembre dalle ore 10 alle ore 18. Benvenute famiglie. Un’accoglienza speciale in compagnia dei trampolieri, fatta di suoni e immagini, per dare il benvenuto a tutte le famiglie. Per tutti.

Family point

Punto informativo dedicato alle famiglie, con materiali, programmi e indicazioni utili per vivere al meglio la giornata del Festival al Castello. Per tutti.

Incontri al Castello

Atmosfere musicali e performance itineranti che intrecciano strumenti antichi, melodie medievali e rinascimentali con teatro comico e di strada. Un’animazione vivace e coinvolgente che trasforma la visita in una festa per tutta la famiglia. Per tutti.

Kit baby family

Chi si nasconde nel Castello? Un libretto-gioco pensato per le famiglie con bambini piccoli, per vivere il castello in autonomia e trasformare la visita in una curiosa avventura. Famiglie con bambini da 0 a 6 anni.

Kit family

Alla scoperta del Castello. Una pagina-gioco pensata per le famiglie con bambini più grandi, per esplorare il castello in autonomia e trasformare la visita in un’esperienza stimolante. Famiglie con bambini da 6 a 11 anni.

Storie di castelli

Letture a tema castello e creazione partecipativa. Momenti di lettura condivisa per vivere insieme storie di castelli, cavalieri, principesse, draghi … e lasciarsi ispirare per creare un’opera collettiva e dare forma a un castello fantastico. Famiglie con bambini da 0 a 12 anni.

Attività ad orario fisso su prenotazione.

Castello indovinello. Visita esplorativa del Castello attraverso divertenti indovinelli ed enigmi. Famiglie con bambini da 5 a 12 anni, durata 1 ora. 21 novembre ore 14.30; 22 novembre ore 10 e 14.30.

Il mese che non c’è. Laboratorio in Torre Aquila. Un percorso tra le immagini del Ciclo dei Mesi, con laboratorio conclusivo in cui i bambini potranno inventare e realizzare il “mese mancante”, dando sfogo alla loro immaginazione. Famiglie con bambini da 5 a 12 anni, durata 1,5 ora. 21 novembre ore 14.30; 22 novembre ore 11 e ore 15.30.

Dal ritratto di famiglia al selfie di gruppo. Viaggio tra le sale del Castello per scoprire come l’immagine della famiglia, dall’antico ritratto al selfie di oggi, racconti identità, stile e rappresentazione di sé. Al termine, chi lo desidera potrà realizzare un moderno “ritratto di famiglia” insieme a un fotografo. Famiglie con ragazzi dagli 11 anni, durata 1 ora. 21 novembre ore 15 e ore 16.30; 22 novembre ore 10.30; ore 15 e ore 16.30.

Non è la solita storia. Luna detective dell’arte, la caccia alla polvere di stupore. Ispirata all’albo illustrato Luna Detective dell’Arte, l’esperienza si apre con la lettura del racconto e continua tra le sale del Castello, dove bambini e famiglie incontrano la magia della “polvere di stupore” e scoprono un modo nuovo e curioso di vivere il museo. Il percorso si conclude con la consegna del diploma di Detective dell’Arte. Famiglie con bambini dai 3 ai 10 anni, durata 1,5 ora con una parte autonoma di visita. 21 novembre ore 15 e ore 16; 22 novembre ore 10.30; ore 15 e ore 16

Conferenze

Fare figli oggi tra valori, aspettative e vincoli. 21 novembre, 10.30-12.45. La famiglia tra lavoro, stabilità economica e nuovi progetti di vita; 21 novembre, 14-15.30.

Intrecci di relazioni familiari. 21 novembre, 16-17.30. Famiglie in bilico tra amore e regole con Ameya G. Canovi. 21 novembre,18-19.

Laboratori (a cura della Coop La Coccinella). Spazio Family. Venerdì 21 novembre ore 14.30 – 18 e sabato 22 novembre – ore 9.30 – 13 ore 14.30 – 18. Area da vivere insieme alle famiglie per un momento di relax con l’angolo allattamento e un seggiolone, nelle vicinanze dei bagni con fasciatoio presso le Beccarie. Con la presenza di una educatrice.

Aula didattica. Laboratorio per bambine e bambini dai 6 anni ai 10 anni.

Meraviglie mutaforma, laboratorio diurno. Venerdì 21 novembre- ore 14.30 – 18 e sabato 22 novembre – ore 9.30 – 13 ore 14.30 – 18. Creature mai viste, dai corpi interscambiabili e dai nomi impronunciabili, fuggiti dalle segrete di castelli lontani, compariranno come per magia in questo laboratorio di grafica. Tra colori che danzano, linee che respirano e texture che raccontano storie, i bambini e le bambine daranno forma a strabilianti bestiari mutaforma in questo laboratorio dove la creatività non conosce confini e dove ogni partecipante costruisce, passo dopo passo, un mondo nuovo da condividere con tutti.

Buio buio e le altre creature di luce. Laboratorio serale. Sabato 22 novembre ore 18.15 – 19.30. Una stanza in cui cartoni e imballaggi prendono vita tra mani curiose e risate leggere. Guidati dalla fantasia e da una scintilla di magia gentile, i partecipanti Si mettono all’opera creare creature fantastiche. I piccoli artigiani assemblano e indossano le proprie creazioni, che sembrano respirare, muoversi e sorridere, come una miriade di ombre fluttuanti pronte a sfilare. Al termine, le creature di luce sfilano in una presentazione che è festa, scoperta e condivisione per tutta la famiglia. C.L.