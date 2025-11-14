I sapori della Toscana a Trento: in piazza d’Arogno arriva "La Prosciutteria"

TRENTO. Il centro storico di Trento si arricchisce dei sapori della Toscana. “Ogni nuova apertura è un segnale tangibile della vitalità del nostro commercio e della capacità del territorio di rinnovarsi senza perdere autenticità. Le attività commerciali rappresentano la prima energia dei centri storici, rendendoli vivi, frequentati e accoglienti”. Lo ha sottolineato l’assessore provinciale all’artigianato, commercio e turismo Roberto Failoni, salutando l’apertura de La Prosciutteria, nuova bottega toscana che ha aperto i battenti oggi in piazza d’Arogno.

“Iniziative come questa – ha aggiunto Failoni – dimostrano quanto il tessuto imprenditoriale sia dinamico e pronto a investire sulla qualità”. Accolto dal titolare Dario Quaranta, l’assessore ha visitato il locale, frutto di un restauro creativo e conservativo. All’evento inaugurale hanno preso parte anche il sindaco di Trento Franco Ianeselli e l’assessore comunale al commercio Alberto Pedrotti.

Alla Prosciutteria è possibile degustare prodotti dell’enogastronomia toscana e anche alcune specialità del territorio trentino, in un ambiente che richiama le botteghe toscane di inizio Novecento, tra arredi sfiziosi, oggetti recuperati e profumi di salumi e formaggi selezionati.