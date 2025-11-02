Addio a Mauro Colaone, il "custode" dei boschi trentini

TRENTO. Il pensiero rivolto ai boschi, fino alla fine dei suoi giorni. Ci ha lasciati così Mauro Colaone, morto giovedì all'età di 79 anni. Vittima della malattia, che l'aveva colpito una prima volta l'anno scorso. Un problema che sembrava risolto, ma poi si è ripresentato in primavera e nelle ultime settimane è diventato irrimediabile. Uno degli ultimi contributi ai suoi amati boschi è stato il libro che ha pubblicato assieme a Mario Cerato, ex collega al servizio foreste della Provincia. "Gestione dei boschi e difesa del suolo - 50 anni di politiche forestali in Trentino (1945-1995)" è una dedica «a tutti i forestali che con competenza e passione hanno contribuito alla rinascita dei boschi trentini», come hanno scritto Colaone e Cerato all'inizio della pubblicazione.

La carriera di Mauro Colaone cominciò a Tione, dove iniziò a lavorare come funzionario. Si trasferì poi a Malé, nel ruolo di capo distretto. Erano gli anni del grande sviluppo turistico solandro, che Colaone guardava con l'attenzione di chi sentiva di dover tutelare il territorio dal proliferare eccessivo di piste da sci. Dalla val di Sole si spostò poi a Trento, prima come dirigente del servizio caccia e pesca e poi, dal 1997 al 2004, dirigente generale del dipartimento foreste e agricoltura.«Il libro che abbiamo scritto assieme è stata una sua idea - racconta Mario Cerato - Mauro Colaone è stato il mio capo quando ero dirigente dei bacini montani. Lui di bacini montani non sapeva niente, quindi doveva fidarsi di me - ricorda col sorriso Cerato - Il rapporto fra di noi era buono, anche franco. Ci sono state occasioni di discussione, anche durante la scrittura del libro. Mauro era una persona molto intelligente, appassionato di boschi, e il suo lavoro gli piaceva molto».

Oltre al lavoro, è stato grande il suo impegno in politica, nell'area di centrosinistra. Lo ha voluto ricordare anche Lorenzo Dellai. «Mauro Colaone, oltre che un caro amico, è stato un eccellente dirigente provinciale - scrive l'ex presidente della Provincia - Una persona integerrima e competente, che ha svolto compiti di grande rilevanza nella struttura della nostra Provincia autonoma. La nostra autonomia si fonda anche su una classe dirigente tecnica capace di operatività ma anche di visione e di un senso di appartenenza leale e sincero alle istituzioni. Mauro Colaone è stato per tanti anni un esempio di tutto questo, da ogni punto di vista. Considero un grande onore averlo potuto incontrare nel mio percorso di presidente e - solo ovviamente dopo il suo pensionamento - di aver potuto condividere con lui anche un progetto politico».

Originario della valle di Primiero, dove il padre lavorava come forestale, abitava a Trento. Lascia i figli Giulio, Sara e Francesco, la sorella Patrizia e cinque nipoti. Raggiunge in cielo la moglie Carla, morta nel 2016. Lunedì alle 14.30 la chiesa parrocchiale di Imer ospiterà il funerale di Colaone. La famiglia ha desiderato «ringraziare di cuore medici e infermieri delle cure palliative per l'affettuoso e professionale supporto prestato».