Trento si veste da Halloween: tanti gli eventi in programma

TRENTO. Sul fatto che Halloween sia diventata una festa attesa e vissuta con entusiasmo ormai non ci sono dubbi. Travestimenti spaventosi e maschere di ogni tipo, zucche intagliate con occhi e sorrisi paurosi, negozi e locali che si addobbano con i consueti colori arancione e nero (i classici di questa festività) e le più diverse e originali idee per catturare l'attenzione di clienti e curiosi. Senza dimenticare caramelle e merendine che puntualmente vengono distribuite a bambine e bambini, impegnati nel "dolcetto o scherzetto?" diventato occasione di incontro e divertimento.

E dimostrando un sempre maggiore coinvolgimento in questa festa, la città di Trento offre tanti appuntamenti e iniziative che puntano a rendere speciale la notte più spaventosa dell'anno. A cominciare dal pomeriggio. Tra le 14 e le 18 del 31 ottobre al Muse ecco tante attività ed un programma veramente ampio, dal Poison Garden (si parlerà di piante e veleni), all'Ombra della zucca (letture da brivido con qualche spavento compreso), Pit stop al FabLab: Halloween edition (con la possibilità di creare un pipistrello grazie al taglio laser), un focus sugli animali velenosi con Non varcare quella porta, poi colori e inventiva con Occhio al ragno! e ancora Veleni immortali (con storie sui minerali più velenosi) e infine un balzo indietro nella storia medioevale di Trento con Avvelenati, un talk con l'autrice del libro "Arsenico e altri veleni" Beatrice del Bo (evento su prenotazione).

Grande festa anche alla Music Arena, con la "Trentino school festival Halloween edition" dalle ore 20 fino alle due del mattino, così come alla Maccani Ice Arena di via Fersina dove si terrà una serata da brividi con l'Halloween Party on Ice. L'iniziativa, promossa dalle società sportive del ghiaccio di Trento - Hockey Club Trento e Gruppo Pattinatori Artistici Trento - nasce con l'obiettivo di unire sport, musica e divertimento in un'unica grande festa aperta a tutti. Grazie alla collaborazione con Asis la serata offrirà un'occasione originale per vivere la pista di ghiaccio in un'atmosfera speciale, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena di Halloween tra luci, suoni e costumi a tema. Il Bar Igloo aprirà alle 20, mentre l'ingresso al pubblico è previsto dalle 21. La festa sul ghiaccio accompagnata da Dj set proseguirà fino a mezzanotte.

E ancora, in città ecco "Halloween in St. Marteen", con il dolcetto o scherzetto dalle 16 alle 18 lungo via San Martino, poi l'antro delle storie con letture da paura alla Seggiolina Blu (prenotazione obbligatoria scrivendo o chiamando la libreria) dalle 16:30 alle 18:30, ritratti fuori dalla libreria Due Punti tra le 16 e le 18 e dalle 19 la festa di Barrioween a El Barrio Trento, mentre dalle 21 Halloween Boo alla Bookique.

Infine, per gli amanti del cinema dell'orrore, al Vittoria (allestito a tema) ecco l'Halloween Horror Night, con la proiezione speciale di IT e IT 2 rispettivamente alle 20 e alle 23:15 e la presenza di cosplay. Alle 22:30 inoltre la sfilata in maschera con premi in palio per i più spaventosi. Un evento organizzato da Horror Movie Mania Italia in collaborazione con Cineworld Trento. Gli appuntamenti comunque saranno davvero tanti su tutto il territorio della provincia e in molti luoghi diversi, dai castelli fino ai maneggi, come confermato dal lungo elenco sul sito Il Trentino dei Bambini.