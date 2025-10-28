Trento: nuovi 140 buoni taxi per donne, anziani e disabili
Il Comune di Trento distribuisce 140 voucher del valore di 50 euro ciascuno. Le richieste si effettuano su appuntamento presso il servizio comunale in via Alfieri
TRENTO. Da oggi, martedì 28 ottobre, il Comune mette a disposizione 140 nuovi buoni taxi destinati a donne, over 75 e persone con disabilità. L’iniziativa, inserita nel progetto di mobilità agevolata cittadina, mira a garantire maggiore sicurezza e autonomia nei propri spostamenti a chi ha più difficoltà nel muoversi.
I buoni, del valore di 50 euro ciascuno, possono essere utilizzati singolarmente o a scalare per corse con partenza o arrivo nel territorio comunale, entro un raggio massimo di 50 chilometri. La convenzione è attiva con la Cooperativa Radio taxi Trento.
Sono tre le categorie ammesse: donne a partire dai 16 anni, anche non residenti (i buoni sono validi solo in orario notturno, dalle 22 alle 6); persone over 75, residenti nel Comune, con utilizzo valido tutto il giorno; persone con disabilità dai 16 anni in su, anch’esse residenti, con validità giornaliera.
I buoni potranno essere richiesti presso il Servizio economia, turismo e montagna in via Alfieri 6, previo appuntamento telefonico ai numeri 0461 884845, 0461 884885 o 0461 884371.
Il Comune raccomanda di fare domanda solo se si prevede di utilizzare il buono entro il 31 dicembre 2025, termine ultimo di validità, per non sottrarre disponibilità a chi ne ha effettiva necessità. È inoltre possibile richiedere un secondo buono, solo dopo aver esaurito il primo e in base alle disponibilità residue.