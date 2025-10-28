Trento: nuovi 140 buoni taxi per donne, anziani e disabili

TRENTO. Da oggi, martedì 28 ottobre, il Comune mette a disposizione 140 nuovi buoni taxi destinati a donne, over 75 e persone con disabilità. L’iniziativa, inserita nel progetto di mobilità agevolata cittadina, mira a garantire maggiore sicurezza e autonomia nei propri spostamenti a chi ha più difficoltà nel muoversi.

I buoni, del valore di 50 euro ciascuno, possono essere utilizzati singolarmente o a scalare per corse con partenza o arrivo nel territorio comunale, entro un raggio massimo di 50 chilometri. La convenzione è attiva con la Cooperativa Radio taxi Trento.

Sono tre le categorie ammesse: donne a partire dai 16 anni, anche non residenti (i buoni sono validi solo in orario notturno, dalle 22 alle 6); persone over 75, residenti nel Comune, con utilizzo valido tutto il giorno; persone con disabilità dai 16 anni in su, anch’esse residenti, con validità giornaliera.

I buoni potranno essere richiesti presso il Servizio economia, turismo e montagna in via Alfieri 6, previo appuntamento telefonico ai numeri 0461 884845, 0461 884885 o 0461 884371.

Il Comune raccomanda di fare domanda solo se si prevede di utilizzare il buono entro il 31 dicembre 2025, termine ultimo di validità, per non sottrarre disponibilità a chi ne ha effettiva necessità. È inoltre possibile richiedere un secondo buono, solo dopo aver esaurito il primo e in base alle disponibilità residue.