Addio a Cristina Moser: «Una guerriera, teniamo nel nostro cuore il suo splendido sorriso»
VILLAZZANO. Si è spenta all'età di quarantacinque anni, Cristina Moser, originaria di Villazzano, ma residente da anni a Roma, dove si era trasferita per motivi di lavoro e dove viveva tutt'ora con la sua famiglia. Dopo aver lottato a lungo e con tutte le sue forze contro un brutto male, il suo cuore ha smesso di battere sabato scorso, lasciando un profondo vuoto non soltanto nell'animo dei genitori, del marito e dei due figli, ma anche in quello di amici e parenti.
Enorme è lo sconforto da parte di tutti quelli che l'avevano conosciuta e che erano riusciti a cogliere la sua tenacia, ma anche la sua dolcezza d'animo.
«A tutti coloro che hanno avuto l'occasione di perdersi negli splendidi occhi di Cristina o di condividere nei suoi sorrisi una parte della sua vita - riporta la mamma Bruna Marchesoni, nota nel sobborgo in collina per il suo impegno politico passato in circoscrizione come consigliera, ma anche nel mondo del volontariato - la "nostra" super guerriera oggi ci ha lasciati, sopraffatta da un male infame, ma lottando con grande forza e dignità. Noi che le abbiamo voluto bene teniamo nel nostro cuore il suo splendido sorriso».
Dalla Capitale al capoluogo trentino, soprattutto sui social, piovono i messaggi di cordoglio per esprimere vicinanza ai famigliari che in questo momento stanno vivendo un dolore tanto grande. A stringersi attorno a loro in queste ore, anche l'intera comunità di Villazzano.