«Degrado in stazione»: l’allarme del sindacato di polizia in vista dei mercatini

TRENTO. "La stazione è il biglietto da visita del Trentino, non può trasformarsi in un simbolo di degrado e insicurezza. Basta parole, servono fatti! I cittadini e i futuri turisti meritano risposte immediate".

È l'appello lanciato in una nota dal segretario regionale del Sindacato italiano appartenenti polizia (Siap) Massimiliano Corradini. Secondo il Siap, la sicurezza alla stazione ferroviaria di Trento sta toccando livelli di criticità inaccettabili alla vigilia dei Mercatini di Natale.

Corradini menziona il caso degli uffici della Polfer, spesso inaccessibili per sporgere denunce. "Ho verificato personalmente l'impossibilità di accedere agli uffici", testimonia il segretario regionale del Siap. "Ma ancor più grave è quanto rappresentato da personale di Trentino Trasporti, che gestisce un servizio ferroviario fondamentale per la mobilità trentina: per formalizzare una denuncia devono compiere veri e propri salti mortali per raggiungere gli uffici, che versano in condizioni di continuo movimento cantieristico senza adeguate informazioni, senza certezza di riuscire a trovare personale".

A questo, afferma Corradini, si aggiunge il fatto che "il problema sarà aggravato dal crescente fenomeno dei senza dimora, che, secondo i recenti dati Istat, interessa ormai tutte le principali città italiane e che nella stagione invernale troverà nelle stazioni ferroviarie il luogo di riparo preferito, il tutto in un contesto già di per sé critico".