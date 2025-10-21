City Vision Score 2025, Trento premiata come la città più intelligente del Nord

TRENTO. Il Comune di Trento ha vinto il premio “City Vision Score” 2025 nella categoria “Grandi Comuni Nord”, dedicata alle città con oltre 100 mila abitanti. Il riconoscimento, che misura la capacità dei territori di adottare soluzioni digitali e innovative, è stato ritirato oggi, 21 ottobre, a Padova dall’assessore all’innovazione Andreas Fernandez in occasione degli Stati Generali delle Città Intelligenti.



“Quando si pensa alle città intelligenti si immagina spesso una città tecnologica e digitale – ha dichiarato l’assessore –. Per me una città intelligente è, prima di tutto, una città che funziona, perché sa dare risposte concrete ai bisogni e ai desideri delle persone che la vivono.”



Il City Vision Score, curato da Blum e Prokalos, valuta i quasi ottomila comuni italiani attraverso trenta indicatori che analizzano sei dimensioni fondamentali: governance, economia, ambiente, qualità della vita, mobilità e capitale umano. I dati provenienti da fonti pubbliche istituzionali sono stati elaborati in modalità open data per restituire una fotografia completa della trasformazione “smart” del Paese.



Nell’edizione 2025 del rapporto, Trento si conferma tra le città più avanzate d’Italia, prima tra i capoluoghi del Nord-Est e seconda a livello nazionale subito dopo Bologna. Il risultato premia una visione amministrativa orientata all’innovazione, alla sostenibilità e alla qualità dei servizi.



Il capoluogo trentino si distingue per una governance efficiente e trasparente, fondata sulla digitalizzazione dei processi e sulla collaborazione con università e imprese locali; per politiche di mobilità sostenibile che promuovono un trasporto pubblico efficiente e una rete ciclabile capillare; per un’elevata qualità della vita, sostenuta da servizi accessibili e da un ambiente urbano attento al benessere delle persone. Il report City Vision Score 2025 evidenzia anche l’ottima performance dell’intero territorio trentino.



Nella categoria borghi (fino a 2.000 abitanti) per il Nord la provincia di Trento occupa l’intero podio con Spormaggiore, Andalo e Stenico. Leadership anche nella categoria piccoli comuni del Nord con Villa Lagarina e Badia (provincia di Bolzano) rispettivamente al primo e secondo posto davanti a Bagno di Romagna. Un risultato che testimonia la vitalità di un ecosistema locale coeso e innovativo, capace di coniugare dimensione territoriale, sviluppo tecnologico e sostenibilità ambientale.



L’indagine nazionale conferma inoltre il rafforzamento del Nord-Est e la crescita del Centro Italia, con un numero crescente di comuni virtuosi nelle prime posizioni. Permane il divario tra Nord e Sud, ma emergono esperienze positive anche nei contesti più piccoli e periferici.



Bologna conquista il primo posto assoluto (lo scorso anno era in quarta posizione), superando Milano grazie a risultati eccellenti nella smart economy (fondamentale il contributo dell’innovazione, con una capacità di attrazione di startup e Pmi innovative) e nella mobilità, soprattutto grazie all’adozione di politiche di mobilità sostenibile innovative ed efficienti. Terzo posto per Ferrara quattordicesima Bolzano.