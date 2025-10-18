Per "Autumnus" il mercato contadino nel fine settimana è in via del Suffragio

TRENTO. Anche quest’anno il Comune di Trento prende parte alla quinta edizione di “Autumnus – I frutti della terra”, che si consolida come una delle manifestazioni più attese dell’autunno cittadino. L’evento è una vetrina per i prodotti locali e le tradizioni agricole, un’occasione per celebrare le eccellenze agroalimentari del Trentino e la filiera agricola che da sempre rappresenta il cuore pulsante della comunità.

Elemento centrale di questa edizione è il Mercato Contadino del Comune, gestito da Coldiretti, che ogni sabato mattina anima piazza Dante. Per l’occasione, riprendendo una location storica, il mercato si è trasferito in via del Suffragio, dando vita al “Suffragio contadino”: le bancarelle offrono prodotti freschi e genuini provenienti direttamente dai produttori locali.

La durata del mercato è stata ampliata con apertura straordinaria oggi, sabato 18 e domani, domenica 19 ottobre, dalle 8 alle 18, per permettere a cittadini e visitatori di scoprire le bontà del territorio in un’atmosfera autentica e conviviale. C.L.