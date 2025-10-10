Autumnus: sabato e domenica il mercato contadino trasloca in via del Suffragio e via San Marco

TRENTO. Anche quest’anno il Comune di Trento prende parte alla quinta edizione di “Autumnus – I frutti della terra”, che si consolida come una delle manifestazioni più attese dell’autunno cittadino. L’evento è una vetrina per i prodotti locali e le tradizioni agricole, un’occasione per celebrare le eccellenze agroalimentari del Trentino e la filiera agricola che da sempre rappresenta il cuore pulsante della comunità.

Elemento centrale di questa edizione è il Mercato Contadino del Comune, gestito da Coldiretti, che ogni sabato mattina anima piazza Dante. Per l’occasione, riprendendo una location storica, il mercato si trasferirà in via del Suffragio e via San Marco, dando vita al “Suffragio contadino”: le bancarelle offriranno prodotti freschi e genuini provenienti direttamente dai produttori locali.

La durata del mercato sarà ampliata con aperture straordinarie sabato e domenica, dalle 8 alle 18, per permettere a cittadini e visitatori di scoprire le bontà del territorio in un’atmosfera autentica e conviviale.

Sempre in via del Suffragio, fino al 19 ottobre, ultimo giorno di Autumnus, sarà visitabile la mostra “Trento e i Food Democracy Goals”, realizzata nell’ambito del progetto Making Food Democracy dell’Università di Trento. Attraverso quattordici pannelli, l’esposizione racconta la centralità del cibo nel rendere le città più giuste, inclusive e sostenibili. C.L.