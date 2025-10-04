Sciopero per Gaza: Ianeselli plaude alla partecipazione, Fugatti protesta per il traffico
Il sindaco: «Questa gente va ascoltata. I disagi ci sono stati, ma l'inferno è a Gaza, non certo lungo le strade della città». Il presidente: «Le manifestazioni sono un diritto, ma devono essere svolte senza mettere in discussione la libertà degli altri»
TRENTO. In diecimila, per le strade di Trento per sostenere l'azione della Global Sumud Flotilla e testimoniare vicinanza verso la popolazione palestinese. Trento ha partecipato con numeri oltre ogni attesa alla giornata delle manifestazioni Pro-Pal che si sono tenute in tutta Italia.
Da molto tempo in Trentino non si registrava un'adesione così ampia, con lavoratori, studenti e pensionati anche se non sono mancate le polemiche e le proteste degli automobilisti per i disagi al traffico causati dall'occupazione della tangenziale.
Al corteo ha partecipato anche il sindaco di Trento, Franco Ianeselli: «Questa gente va ascoltata. I disagi ci sono stati, ma l'inferno è a Gaza, non certo lungo le strade della città». E a questi forti disagi per i cittadini si sono attaccate le reazioni del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, e di altri esponenti politici del centrodestra che hanno stigmatizzato l'organizzazione dello sciopero generale e le modalità in cui si è dispiegato il corteo: «Le manifestazioni e gli scioperi sono un diritto che deve poter essere esercitato. Ma devono essere svolte senza mettere in discussione la libertà degli altri».
