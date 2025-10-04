Sciopero per Gaza: Ianeselli plaude alla partecipazione, Fugatti protesta per il traffico

TRENTO. In diecimila, per le strade di Trento per sostenere l'azione della Global Sumud Flotilla e testimoniare vicinanza verso la popolazione palestinese. Trento ha partecipato con numeri oltre ogni attesa alla giornata delle manifestazioni Pro-Pal che si sono tenute in tutta Italia.

Da molto tempo in Trentino non si registrava un'adesione così ampia, con lavoratori, studenti e pensionati anche se non sono mancate le polemiche e le proteste degli automobilisti per i disagi al traffico causati dall'occupazione della tangenziale.

Al corteo ha partecipato anche il sindaco di Trento, Franco Ianeselli: «Questa gente va ascoltata. I disagi ci sono stati, ma l'inferno è a Gaza, non certo lungo le strade della città». E a questi forti disagi per i cittadini si sono attaccate le reazioni del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, e di altri esponenti politici del centrodestra che hanno stigmatizzato l'organizzazione dello sciopero generale e le modalità in cui si è dispiegato il corteo: «Le manifestazioni e gli scioperi sono un diritto che deve poter essere esercitato. Ma devono essere svolte senza mettere in discussione la libertà degli altri».