Sciopero per Gaza, ottomila le persone che hanno manifestato per le vie di Trento

TRENTO. Circa 8.000 persone hanno manifestato pacificamente per le vie di Trento per ribadire la propria contrarietà al genocidio di Gaza e per sostenere la missione umanitaria della Global Sumud Flottila. Lo scrive l’Ansa.

Il corteo, partito da piazza Dante, è stato aperto dagli studenti delle scuole superiori, ma a sfilare tra le strade del capoluogo trentino sono state persone di tutte le età che hanno aderito allo sciopero indetto da Cgil, Usb, Cub e Sgb. Dietro alle bandiere della Palestina e della pace, c'erano anche quelle dei sindacati. "Questa è un'iniziativa plurale, delle organizzazioni sindacali, che sono diverse, che hanno anime e storie diverse, ma soprattutto è un'iniziativa della gente, dei lavoratori, dei pensionati e degli studenti, che sono uniti sotto un'unica bandiera, che è quella dell'umanità, del diritto internazionale, della democrazia e della pace, che riguardano Trento, l'Italia, l'Europa e il mondo intero", ha sottolineato il segretario della Cgil del Trentino Andrea Grosselli.

Ma in piazza c'erano anche il sindaco di Trento Franco Ianeselli, la deputata del Partito Democratico Sara Ferrari, tantissime associazioni e cooperative attive sul territorio, gli operatori sanitari che hanno manifestato anche ieri sera e l'operatore umanitario Gennaro Giudetti, che fino a poco tempo fa era a Gaza, e che in questi giorni ha girato il Trentino portando la sua testimonianza.

Il corteo, che è passato dalle vie del centro e dal Lungadige, ha sfilato anche lungo la tangenziale - tanto che il traffico è risultato bloccato per circa tre ore -, ballando a ritmo di 'Free Free Palestine', ma anche della canzone 'I cento passi', dedicata a Peppino Impastato, e di 'Bella Ciao. Scarsa partecipazione, invece, in Alto Adige. A Bolzano, davanti al Commissariato di Governo si sono radunati circa 200 manifestanti con bandiere e fischietti.