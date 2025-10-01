Sabato e domenica il Trento Running Festival: ecco tutte le modifiche alla viabilità e i divieti di sosta

TRENTO. Nel prossimo fine settimana la città di Trento ospiterà il Trento Running Festival, che raccoglie le principali manifestazioni podistiche cittadine.

Il programma prevede sabato 4 ottobre, dalle 10 alle 15 in via Verdi, la finale dell’Euroregio sprint champion, gara di velocità sui 60 metri piani riservata ai ragazzi dai 6 ai 13 anni; sempre sabato 4 ottobre, dalle 14.30 alle 19.30, nel cuore del centro storico, andrà in scena il tradizionale Giro al Sass.

Domenica 5 ottobre invece, dalle 10 alle 13, sul percorso cittadino con partenza da piazza Dante, arrivo in piazza Duomo e passaggio lungo le vie del centro, si svolgeranno le competizioni podistiche Half Marathon, 10K e Happy family bank. In occasione di questi eventi sarà in vigore il divieto di transito sui percorsi del Giro al Sass, sabato dalle 14.30 alle 19.30, mentre per le tre gare di domenica il divieto sarà dalle 9.45 alle 13.

A questi si aggiunge per la Euregio sprint champion il divieto di sosta con rimozione e divieto di transito dalle 6 di sabato alle 15 di domenica in via Verdi e via Maffei (da piazza d’Arogno e via Rosmini); per il Giro al Sass il divieto di sosta con rimozione dalle 6 di sabato alle 20 di domenica in piazza Duomo, via Garibaldi, via Dordi, piazza Vittoria, piazza delle Erbe, via Mantova, largo Carducci, via San Pietro, via Manci, via Roma, via Belenzani con arrivo in piazza Duomo (attenzione: il divieto di transito veicolare in piazza Duomo e via Belenzani nel tratto compreso tra il civico 33/1 e piazza Duomo è esteso dalle 10 alle 17 di domenica 5 ottobre); per le tre gare di domenica il divieto di sosta con rimozione dalle 18 di sabato alle 17 di domenica in via Mazzini, via Mantova e via SS Trinità, dalle 22 di sabato alle 14 di domenica in piazza Dante, dalle 22 di sabato alle 12 di domenica in via Lavisotto (da via Stoppani a via Fontana, solo sul lato ferrovia), dalle 22 di sabato alle 17 di domenica in via Cavour, dalle 6 di sabato alle 20 di domenica in piazza Duomo, via Garibaldi, via Dordi, piazza Vittoria, piazza delle Erbe, via Mantova, largo Carducci, via San Pietro, via Manci, via Roma, via Belenzani con arrivo in piazza Duomo), dalle 18 di sabato alle 17 di domenica in via Mantova e via SS Trinità, dalle 00 alle 13 di domenica in via Giusti (fronte civici 41-43-45-47) e via Ghiaie (centro sportivo strada interna area spogliatoi rugby), dalle 00 alle 13 di domenica in via Roma e dalle 6 alle 13 di domenica in via Torre verde.

La Polizia locale garantirà il regolare svolgimento e la sicurezza con 4 agenti per l’Euroregio sprint champion, 14 agenti per il Giro al sass e 60 agenti per le gare di domenica.

Questi i percorsi delle varie gare.

Half marathon: piazza Dante, via Torre Vanga, via Prepositura, via Rosmini, via Giusti, largo Prati, via Muredei, via Jedin, via da Sanseverino, via Monte Baldo, corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, lung'Adige Monte Grappa, rotatoria Ponte S. Lorenzo, ponte S. Lorenzo, lung'Adige Marco Apuleio, ponte San Giorgio, via Lung'Adige Leopardi, via Cristoforo Busetti (contromano), corso Buonarroti, piazza Cantore, via Stoppani, corso degli Alpini, via Maccani, via Aldo Schmidt, via Luigi Senesi, via Lavisotto, via F.lli Fontana, via di Centa, piazza Centa, via Petrarca, via Romagnosi, via Vannetti (contromano), piazza Dante (contromano), via Torre Verde, piazza R. Sanzio, via Bernardo Clesio, via dei Ventuno, Piazza Venezia, Largo Porta Nuova, vai S. F. d’assisi, L. Pigarelli, Piazza Fiera, via S. Giovanni Bosco, via Piave, c.so III Novembre, ponte Cavalleggeri, viale Verona, via Fermi, via A. Degasperi, via Bartali, via Fersina, Palazzetto dello Sport, sottopasso Ferrovia, via Fermi, via Degasper, ponte S.Barbara, via Jedin, via Ghiaie, via Monte Baldo, largo Prati, via Vittorio Veneto, via Bezzi, via Giusti, via Rosmini, via del Travai, piazza Fiera, via Mazzini, via SS Trinità, via Mantova (contromano), largo Carducci (contromano), via San Pietro, via Manci (ultimo tratto contromano), via Belenzani (contromano), piazza Duomo.

10K (percorso 10 km): via Verdi, via Rosmini, via Giusti, largo Prati, via Muredei, via Jedin, via R. da Sanseverino, via Monte Baldo, corso del Lavoro e della Scienza, via R. da Sanseverino, lung'Adige Monte Grappa, rotatoria ponte S. Lorenzo, ponte S. Lorenzo, lung'Adige Marco Apuleio, ponte San Giorgio, via Lung'Adige Leopardi, via Cristoforo Busetti (contromano), corso Buonarroti, piazza Cantore, via Stoppani, corso degli Alpini, via E. Maccani, via Aldo Schmidt, via Luigi Senesi, via Lavisotto, via F.lli Fontana, via di Centa, piazza Centa, via Petrarca, via Romagnosi, via Vannetti (contromano), piazza Dante (contromano), via Torre Vanga (in senso contrario) via Pozzo, via Orfane, via Cavori, piazza Duomo.

Happy Family Bank (percorso 5 km): via Verdi, via Rosmini, via Giusti, via Maestri, C.so Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, lung'Adige Monte Grappa, rotatoria ponte S. Lorenzo, Lung’Adige Apuleio, ponte S. Giorgio, Lung’Adige Leopardi, cavalcavia S. Lorenzo, via Pozzo, via delle Orfane, via Cavour, piazza Duomo. Per quanto riguarda il trasporto pubblico urbano ed extraurbano sono previste modifiche su alcune linee del trasporto pubblico, deviazioni di percorso e spostamento delle fermate di partenza o arrivo dei mezzi. Trentino trasporti garantisce l'impegno, con la collaborazione della Polizia locale, a limitare i disagi per quanto possibile e a ripristinare rapidamente il servizio al termine delle esigenze di occupazione della competizione.