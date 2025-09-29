Trento, tenta una rapina alla Coop di piazza Lodron: arrestato
E' accaduto ieri, domenica 28 settembre, in pieno centro città. Sul posto i carabinieri, fermato un noto pregiudicato trentino. Hanno cercato di fermarlo ma ha reagito con spintoni, pugni e una testata. L'allarme dato dai dipendenti del supermercato
TRENTO. Un noto pregiudicato trentino di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri di Trento con l'accusa di rapina impropria.
La tentata rapina, bloccata dai militari dell'Arma, è avvenuta alla Coop di piazza Lodron, a Trento, nel pomeriggio di ieri.
La chiamata al 112 è arrivata da parte dei dipendenti del supermercato. Sul caso indaga l'Arma, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trento.
Secondo quanto ricostruito, il sessantenne aveva prelevato alcuni prodotti dagli scaffali di un supermercato insieme a una donna, sua complice, denunciata, nella circostanza, a piede libero.
Scoperto da un dipendente mentre tentava di oltrepassare le casse senza pagare, l’uomo ha reagito con violenza: prima spintoni, poi pugni e infine una testata per cercare di guadagnarsi la fuga.
La reazione non è però servita a eludere i controlli. Sul posto è giunta in breve tempo una pattuglia dell’Arma, allertata poco prima tramite il Numero Unico di Emergenza 112: i militari hanno così bloccato il 60enne, dichiarandolo in stato di arresto.
Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto al carcere di Spini di Gardolo.