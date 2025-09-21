Gardolo Run Fest 2025: sport e comunità tra gara e festa

GARDOLO. La gara comporterà dalle 10.30 alle 11.45 la sospensione momentanea del traffico veicolare, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti, in diverse vie del quartiere: via Feininger (fronte oratorio), via 4 Novembre direzione sud sulla pista ciclabile fino all’incrocio con via Trener, via Trener, via Centochiavi, entrata nel parco di Melta da via 25 Aprile verso est, percorso pedonale e ciclabile fino a via 8 Marzo e ritorno su via 4 Novembre con arrivo in via Feininger. Le iscrizioni sono possibili sul sito www.scattomattoatuttosport.it.



La mattina sarà dedicata alla corsa podistica di 10 chilometri, competitiva e non competitiva. Gli atleti partiranno alle 10.30 e saranno accompagnati dal Coro alpino femminile, che intonerà l’Inno d’Italia e l’Inno del Trentino. A fine gara seguirà un pasta party aperto a tutti i partecipanti.



Il pomeriggio sarà invece dedicato al Family’n Gardolo: dalle 14.30 giochi, animazione e attività per grandi e piccoli, con una camminata di 3,5 chilometri tra le vie del quartiere. Non mancheranno judo, tennis, percorso sensoriale, baby dance e letture animate, con merenda per tutti i ragazzi.



La Gardolo Run Fest si conferma così non solo un evento sportivo, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità e valorizzare il quartiere, offrendo momenti di condivisione e partecipazione collettiva.