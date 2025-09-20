Trento, bimbo di 5 anni investito nel pomeriggio davanti a Decathlon

TRENTO. Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 20 settembre, a Trento, dove un bambino di 5 anni è stato investito davanti al punto vendita Decathlon. L’incidente è avvenuto attorno alle 18 in strada, nei pressi dell’ingresso del negozio sportivo. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un’ambulanza e un’autosanitaria con medico a bordo, allertati dalla centrale di Trentino Emergenza.

Il piccolo, secondo le prime informazioni, non avrebbe riportato ferite gravi. È stato comunque trasportato in pronto soccorso all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti del caso.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Dai primi rilievi, si tratterebbe di un investimento sulla carreggiata davanti al negozio, in un momento di intenso traffico veicolare e pedonale.