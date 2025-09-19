Sciopero generale di lunedì 22 settembre, l'Usb promette: "Migliaia in piazza anche in Trentino Alto Adige"
Il sindacato di base: "Il governo Meloni non fa niente per fermare il genocidio in Palestina. Non ci sono soldi per aumentare i salari, ma ci sono decine di miliardi per le fabbriche d’armi"
TRENTO. L’Unione Sindacale di Base (USB) del Trentino Alto Adige ha confermato che lunedì 22 settembre si terrà uno sciopero generale che interesserà diversi settori, pubblici e privati, anche nella provincia autonoma.
Secondo quanto comunicato dall’organizzazione sindacale, "sarà un grande sciopero generale che bloccherà il Paese. I segnali sono ormai talmente forti che non abbiamo più dubbi: saranno milioni i lavoratori e le lavoratrici che si fermeranno in tutta Italia e migliaia solo in Trentino Alto Adige in tutti i settori lavorativi sia pubblici che privati, non sono più solo i portuali, dai quali è partito l’appello alla lotta, ma è ormai un fiume in piena che attraversa la penisola e si prepara a sfociare in una enorme mobilitazione lunedì 22 settembre".