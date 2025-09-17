Incendio in un’abitazione a Canova all’alba: marito e moglie all'ospedale

TRENTO. Paura all'alba di oggi, 17 settembre, a Canova, quandopoco dopo le 5.30, è scoppiato un incendio in un appartamento al primo piano di uno stabile nella piazza del sobborgo. Le fiamme hanno reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi e l’evacuazione di tutti i residenti.

Le persone dei piani superiori sono state portate in salvo grazie all’autoscala dei vigili del fuoco, mentre i proprietari dell’appartamento andato a fuoco, marito e moglie, sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti.

Salvi anche gli animali: i gatti presenti nell’abitazione sono stati recuperati e messi in salvo dai pompieri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gardolo e Trento, insieme ai carabinieri e al personale di Trentino Emergenza. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.