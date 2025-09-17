Inaugurato a Trento il Centro Antidiscriminazioni, presidio nato dall’iniziativa di Arcigay e istituzioni

TRENTO. È stato inaugurato questa mattina a Trento il Centro Antidiscriminazioni (Cad) Lgbtqia+, un luogo nato per offrire ascolto, sostegno e risposte concrete alle persone lesbiche, gay, bisex, trans, queer, intersessuali e asessuali che si trovano a vivere situazioni di fragilità e disagio. Un presidio nato dall'iniziativa di Arcigay del Trentino insieme ad altre realtà e istituzioni del territorio.

La conferenza stampa si è svolta nella sede del Centro, in via al Torrione 6. All'incontro - precisa una nota - sono intervenuti Shamar Droghetti, presidente di Arcigay del Trentino, e Giulia Casonato, assessora alle Politiche sociali, casa e partecipazione del Comune di Trento. «Con il Cad inauguriamo un luogo di riferimento per le persone Lgbtqia+ che subiscono discriminazioni o vivono in situazioni di fragilità», ha spiegato Shamar Droghetti. «Il grande numero di richieste pervenute già nei primi giorni di apertura dimostra quanto fosse urgente un presidio come questo nel nostro territorio. Vogliamo che questo luogo sia uno spazio di ascolto e supporto, ma soprattutto un servizio efficace per la presa in carico concreta di chi ha bisogno di aiuto».

«Siamo molto felici di questa apertura - ha aggiunto Giulia Casonato - perché permette di riconoscere come tali le discriminazioni che vivono le persone Lgbtqia+. Solo così possiamo garantire un supporto concreto e contribuire a costruire una cultura fondata sul rispetto». Il Centro Antidiscriminazioni Lgbtqia+ è un luogo di accoglienza, consulenza e sostegno rivolto a persone italiane e straniere vittime di discriminazioni, maltrattamenti, violenze o situazioni di marginalità. L'apertura risponde a un bisogno concreto e tangibile: sono 12 le persone che si sono rivolte allo sportello a partire dall'8 settembre, giorno di apertura del servizio, per un colloquio di accoglienza e presa in carico. A queste si aggiungono le 20 richieste di supporto ereditate dal precedente sportello Lgbt.