Funivia Trento–Sardagna: 100 anni in movimento tra cielo e città

TRENTO. Pronto il programma definitivo del convegno dedicato al centenario della funivia Trento Sardagna, che si terrà presso la sede di Trentino Trasporti il prossimo venerdì 19 settembre 2025.

Sarà un’occasione per ripercorrere la storia della funivia, ma anche per confrontarci con altre realtà locali ed extra provinciali sul tema del trasporto a fune come motore di sviluppo sociale, economico e turistico.

Grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Sardagna e con il Centro Documentale per la Storia dei Trasporti a Fune sarà presente una mostra di foto e cartoline d’epoca all’interno del Museo TtrAM.

Per chi lo desidera, nel pomeriggio ci sarà anche la possibilità di partecipare a una visita tecnica dell’impianto della funivia Trento-Sardagna.

L’iscrizione è possibile tramite il sito: https://forms.cloud.microsoft/e/yrAPbLsPNy oppure tramite il QRCode presente sulla locandina allegata.

Il convegno è organizzato in collaborazione con gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Trento e verranno rilasciati Crediti Formativi Professionali da entrambe le associazioni.

Per approfondire eventuali dettagli organizzativi potete contattare il nostro Servizio Comunicazione: comunicazione@trentinotrasporti.it.