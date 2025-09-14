Trovate sette mountain bike abbandonate in un’area boschiva tra Povo e Villazzano

TRENTO. Gli agenti della polizia locale di Trento hanno trovato nel pomeriggio del 13 settembre sette biciclette mountain bike in un'area boschiva di via Pietrapiana, tra le località di Povo e Villazzano. Le bici rinvenute sono di diversi marchi noti - Moser, Netbike, Spirit, Specialized, Cannondale e Cube - oltre a una settima senza identificazione.



Il ritrovamento fa presumere si tratti di mezzi rubati e successivamente abbandonati dai malviventi nella zona impervia. Le autorità invitano chiunque abbia denunciato il furto o la scomparsa di mountain bike delle marche citate a mettersi in contatto con il comando di polizia locale per il riconoscimento