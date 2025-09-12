Gli stacca il dito a morsi sul treno regionale: condannato a 3 anni e 2 mesi

TRENTO. Prima lo ha infastidito, poi, nonostante gli fosse stato chiesto di smetterla, si è scagliato con violenza contro di lui per prendergli il dito a morsi, tanto da arrivare a staccarglielo.

Era inverno del 2023 quando un uomo di origine pakistana si era trovato vittima, suo malgrado, di una terribile aggressione mentre si trovava a bordo di un treno regionale diretto da Bolzano verso il capoluogo trentino.

Da quel giorno, nonostante la corsa in ospedale, è rimasto senza metà del pollice di una mano, impossibile da recuperare.

Per questo motivo ieri mattina, il suo aggressore, un cittadino nordafricano di 35 anni, difeso dall'avvocato Michele Guerra, è stato condannato a 3 anni e 2 mesi per lesioni gravissime dal tribunale di Trento.

La sentenza è stata emessa ieri mattina dal collegio composto dal presidente Rocco Valeggia insieme ai giudici Cogliati e Bonomi. La richiesta della Procura per l'imputato era stata una pena di tre anni e tre mesi per lesioni gravi.

Durante la discussione fra le parti, fra i punti sollevati dalla difesa anche quello degli abiti indossati dall'aggressore quel giorno, che - secondo l'avvocato - non corrispondevano alla descrizione fornita dalla testimonianza della vittima, che non si è costituita parte civile nel procedimento.

Su questo, però, i giudici non sembrano aver avuto dubbi, indicando come responsabile il trentacinquenne, individuato dalle telecamere di videosorveglianza di Bolzano. L'uomo quindi era stato identificato e trasferito in carcere. Una volta uscito, però, ha fatto perdere le sue tracce.

I fatti erano avvenuti due anni fa, sul regionale, poco dopo la fermata di Ora. Sulla base degli elementi raccolti dagli inquirenti, l'uomo era salito sul mezzo, già in evidente stato di alterazione.

Aveva importunato diversi passeggeri, prima di accanirsi contro uno di loro. I due, come è stato appurato, non si conoscevano e non avevano alcun legame.

Il passeggero, infastidito, si era quindi alzato per allontanarsi dalla persona, dicendogli «basta». A quel punto, però, era stato morso all'improvviso con forza: staccandosi parte dell'arto, per lui i danni provocati sono stati permanenti.