Doppio tamponamento a Spini: una motociclista trasportata in ospedale

GARDOLO. Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17, si è verificato un doppio tamponamento all'incrocio di Spini su via Alto Adige, in prossimità del semaforo. L'incidente ha coinvolto tre veicoli: due auto si sono scontrate su una corsia, mentre sulla corsia adiacente una vettura ha tamponato una motocicletta.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gardolo e Trento, la Croce Bianca, Trentino Emergenza e i carabinieri per i rilievi del caso.



La donna alla guida della moto è stata trasportata in ospedale per accertamenti, mentre il sinistro ha provocato gravi disagi alla circolazione, con la situazione che si sta gradualmente normalizzando.