Trento Calcio, via Sanseverino diventa off limits durante le partite

TRENTO. A partire da domani e per tutta la stagione agonistica 2025/2026, nelle giornate in cui sono in programma le partite del Trento sarà in vigore il divieto di transito ad ogni tipologia di veicolo in via Sanseverino, nel tratto di strada compreso tra le intersezioni con corso Lavoro e Scienza e via Verdi.

L’ordinanza riguarda le due ore che precedono la partita e le due ore successive al termine dell’evento. In questo stesso lasso di tempo, in via Sanseverino, nel tratto di strada rivolto verso lo stadio comunale “Briamasco”, sarà vietato anche il transito pedonale.