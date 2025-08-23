Rissa con coltello in piazza Dante: un giovane ferito alla mano

TRENTO. Carabinieri e polizia sono intervenuti attorno alle 21 di oggi, sabato 23 agosto, al parco di piazza Dante per un giovane che, nel corso di una colluttazione, è rimasto ferito a una mano. Nel mezzo della lite, scoppiata per motivi ancora da accertare, è spuntato un coltello.



Il ferito è stato colpito con la lama alla mano, riportando ferite di media gravità. Sul posto anche l'ambulanza di Trentino emergenza.