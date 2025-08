Addio al sociologo Bruno Sanguanini

TRENTO. È morto a 76 anni Bruno Sanguanini, sociologo. Dopo la laurea all'Università di Trento nel 1974, aveva lavorato come ricercatore dell'ateneo trentino fino al 1998. Ha insegnato poi anche all'Università di Trieste e di nuovo a Trento e a Padova (come docente supplente o per affidamento) di Sociologia della comunicazione, Storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali, Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa, Sociologia dei processi comunicativi.

Ebbe una risonanza mediatica la sua curiosa pubblicazione su «Nanetti & Giardini in Italia. Micro-cultura di un gusto pop europeo». Per anni è stato editorialista dell'Adige contribuendo ad offrire chiavi di lettura della realtà sociale trentina, nazionale e internazionale.

