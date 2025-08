“Salviamo Gaza”: 2582 adesioni all'appello di Comune, Diocesi e Acli Trentine

TRENTO. Sono 217 le associazioni di Trento e di tutto il Trentino e 2365 i cittadini, per un totale di 2582 adesioni, che hanno aderito all'appello "Salviamo Gaza ora, fermiamo il massacro", lanciato dal Comune di Trento insieme all'Arcidiocesi di Trento e alle Acli Trentine per condannare il massacro in corso a Gaza e richiedere un cessate il fuoco e un intervento umanitario immediati.

Al loro fianco, anche 16 tra associazioni, cooperative, enti e circoli della città e della provincia, tra cui i Comuni di San Giovanni di Fassa, Fiavè e Imèr, l'Avis comunale di Malè, Arci Avio Ala e il Circolo Acli Castello-Molina di Fiemme. E ancora, il Coro parrocchiale "Fiavè e dintorni", l'Associazione di volontariato il "Faro" e l'Associazione Famiglie Tossicodipendenti di Trento.

Si chiede al Governo italiano di far "pressione sul Governo di Israele, in ogni sede diplomatica e pubblica, per consentire l'ingresso nella Striscia degli aiuti umanitari" e per attivare subito "un'azione diplomatica per l'immediato cessate il fuoco, per il rilascio degli ostaggi rapiti da Hamas e per il rispetto del diritto umanitario internazionale". Tra le richieste, anche lo stop alla "compravendita di armi da e per Israele" e "la sospensione del trattato di associazione tra Unione europea e Israele".