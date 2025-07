Ancora botte al Pronto Soccorso: aggrediti due autisti e un vigilante

TRENTO. Ancora violenza, ancora aggressioni ai danni di personale sanitario, soccorritori e addetti del pronto soccorso del Santa Chiara di Trento: dopo il grave episodio di sabato, quando ad essere oggetto delle violenze era stato un vigilante, ieri mattina (21 luglio) ad avere la peggio sono stati un collega dell'addetto e due autisti di Trentino emergenza, che hanno riportato escoriazioni e, in un caso, anche un trauma ad un occhio.

La situazione è degenerata improvvisamente verso le 10.30 di ieri mattina: poco prima le forze dell'ordine avevano richiesto l'intervento di un ambulanza in centro, dove alcune persone erano rimaste coinvolte in una discussione che era sfociata a sua volta in un'aggressione. Uno dei coinvolti era il giovane nordafricano che poi darà in escandescenze al Santa Chiara.

All'arrivo delle forze dell'ordine, era apparso ferito, pur lievemente: per questo era stato ritenuto opportuno il trasferimento in ospedale, dove avrebbe potuto essere medicato e refertato. Il tragitto dal luogo dell'intervento dei soccorritori all'ospedale, come avrebbero riferito gli stessi autisti e infermieri al vigilante che li aveva accolti nella camera calda del pronto soccorso, sarebbe avvenuto senza particolari problemi. Tutto, però, è esploso improvvisamente quando il giovane stava per essere accompagnato nei locali interni per il triage.

«Ancora prima che scendesse ha iniziato a gridare e dimenarsi - ha raccontato il vigilante - tanto che sono subito intervenuto a supporto del personale che lo aveva fatto arrivare in ospedale. Era fuori di sé e ha iniziato a opporsi ai tentativi del personale di farlo accomodare in pronto soccorso. È stato a quel punto che ha rifilato un pugno in faccia a uno degli autisti». Pur se a fatica, il personale e l'addetto sono poi riusciti a far entrare il giovane che ha tuttavia continuato a tentare di allontanarsi gridando e insultando tutti, per lo stupore e l'incredulità delle persone che si trovavano in ospedale in quel momento. A un certo punto non ho potuto che chiedergli se se ne volesse andare, ma i medici del pronto soccorso con grande pazienza e professionalità sono riusciti a trattenerlo quel tanto che è servito per medicarlo, prima di affidarlo alle forze dell'ordine».

A quel punto, infatti, gli agenti del posto di polizia avevano già allertato una pattuglia, che ha poi preso in consegna il giovane , che sarà denunciato. Oltre a quella d'ufficio, dovrà rispondere anche delle accuse che ha formalizzato nei suoi confronti anche l'autista colpito al volto dal pugno.

«La situazione è insostenibile - ha spiegato ancora l'addetto alla vigilanza - ed è aggravata dal fatto che anche noi vigilantes non abbiamo alcuno strumento efficace sul quale contare. Formalmente siamo né più né meno che uscieri, non abbiamo alcun ruolo di pubblici ufficiali e questo ci impedisce non solo di essere si supporto al personale in situazioni come quella di oggi ma anche di rischiare surreali beffe: il collega che è intervenuto sabato ed è stato aggredito ha dovuto affrontare anche la minaccia, da parte del suo aggressore, di essere denunciato per averlo bloccato. Inaccettabile».

Un termine utilizzato anche dal sindacato Nursing Up che sottolinea come «secondo dati recenti forniti da associazioni di categoria e sindacati, oltre il 60% degli infermieri» abbia «subito almeno un episodio di violenza durante il proprio percorso lavorativo. I Pronti Soccorsi sono le aree maggiormente colpite. Esprimiamo la massima solidarietà agli operatori coinvolti ed auspichiamo che si individuino ad esempio per i vigilantes altre forme di assunzione nel comparto della sanità pubblica, andrebbero create specifiche figure formate e dedicate alla sicurezza, con adeguate tutele e adeguati riconoscimenti economici».