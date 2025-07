Demattè incalza: "Trento Sud, troppi furti e disservizi nell'area camper”

TRENTO. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Daniele Demattè torna a denunciare i problemi dell'area rimessaggio camper di Trento Sud. "Il disappunto degli utenti dell'area gestita da Trentino Mobilità si fa sentire con forza. Dopo i numerosi episodi di furto registrati nei mesi e negli anni passati ai danni dei mezzi parcheggiati, quanto accaduto domenica 20 luglio solleva nuove e gravi preoccupazioni sulla gestione della struttura che meritano un approfondimento anche in sede di Consiglio Comunale".



Domenica 20 luglio è accaduto un episodio che ha messo in evidenza gravi carenze nella gestione. Il cancello dell'area è rimasto aperto per l'intera giornata a causa di un malfunzionamento di cui non sono ancora chiare le cause. "Le ipotesi al vaglio - spiega Demattè - riguardano un possibile guasto al motore, che dovrebbe essere di recente installazione, oppure un problema legato all'alimentazione elettrica dell'impianto".



"La situazione si è aggravata quando numerosi utenti hanno tentato di contattare tutti i numeri disponibili di Trentino Mobilità senza mai ricevere alcuna risposta - prosegue il consigliere -. L'unico supporto è arrivato dagli operatori della vigilanza, che hanno però comunicato la loro impossibilità a intervenire prima delle 19.30, in quanto fino a quell'ora la responsabilità per eventuali segnalazioni spettava all'operatore reperibile di Trentino Mobilità".



Gli utenti si sono così trovati abbandonati a se stessi, con i propri mezzi parcheggiati in un'area completamente aperta e accessibile a chiunque. "La chiave di sblocco risulta non disponibile né per gli utenti né per gli operatori della vigilanza remota da Rovereto, rendendo impossibile qualsiasi intervento d'emergenza", denuncia Demattè.



"Cosa sarebbe potuto accadere con il cancello chiuso e bloccato in caso di incendio, considerando che nell'area non sarebbero presenti nemmeno degli estintori? Quali conseguenze ci sarebbero state per gli utenti intrappolati all'interno in caso di emergenza sanitaria o di altra natura?", si chiede il consigliere di FdI.



Secondo Demattè, "questi punti interrogativi non possono essere ignorati, anche alla luce della crescente preoccupazione manifestata dagli utenti per la gestione dell'area da parte di Trentino Mobilità. La situazione è documentata da numerose comunicazioni scritte che testimoniano un disagio diffuso e persistente tra chi utilizza regolarmente la struttura".



Le problematiche evidenziate vanno dalla mancanza di un protocollo d'emergenza efficace all'assenza di un servizio di reperibilità funzionante, passando per carenze infrastrutturali che mettono a rischio la sicurezza degli utenti e dei loro mezzi. La gestione attuale sembra non garantire gli standard minimi di servizio che i cittadini hanno il diritto di aspettarsi da una struttura pubblica.



"Per fare definitivamente luce su tutte le criticità nella gestione dell'area rimessaggio camper di Trento Sud sollevate dai cittadini - annuncia Demattè -, depositerò nelle prossime ore una domanda di attualità presso la Segreteria del Consiglio Comunale di Trento. L'obiettivo è ottenere risposte concrete e immediate da Trentino Mobilità per garantire un servizio all'altezza delle aspettative degli utenti".