Trento Aperta, in arrivo picnic per famiglie e teatro all’aperto

TRENTO. Proseguono gli appuntamenti di Trento Aperta, la rassegna che per tutta l’estate anima la città con eventi pensati per coinvolgere tutti - dai bambini ai ragazzi, dalle famiglie agli adulti – e offrire occasioni di incontro e partecipazione. La prossima settimana tornerà il picnic per le famiglie, curato dall’ associazione Auto mutuo aiuto, martedì 22 luglio al giardino ex caserme Duca d'Aosta. Dalle 18 alle 20 i genitori con i bambini da zero ai 6 anni, ma anche tutti coloro che lo vorranno, potranno vivere una serata di condivisione e convivialità. Si consiglia di portare con sè una coperta e la cena a sacco. L'evento è gratuito e sarà annullato in caso di maltempo.



Continua anche l’apertura serale del campetto di pallavolo di Meano, che rimarrà accessibile per tutta l’estate ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle 19 alle 22. Situato accanto alla scuola primaria Ezio De Carli, lo spazio è gestito nell’ambito del patto di collaborazione #Insiemealvolo e permette la formazione di squadre suddivise per fasce d’età, per garantire partite inclusive e bilanciate, aperte a tutta la cittadinanza.



E ancora, venerdì 25 e sabato 26 luglio l'appuntamento sarà al parco di Villazzano, dalle 17.30 alle 19.30, con tutti i bambini che vorranno partecipare al laboratorio “A giocar con l’ombra” dedicato questa settimana ai sentimenti degli oggetti. Durante le attività, che saranno divise per età per bambini dai 5 ai 12 anni, i partecipanti potranno divertirsi a fotografare reperti urbani, recuperare e riscrivere la storia di oggetti abbandonati per dare vita a un originale museo sentimentale degli oggetti. In caso di pioggia il laboratorio sarà recuperato a settembre.



Venerdì sera tornerà “Inchiostro”, la rassegna culturale ed enogastronomica che anima gli spazi comunali di grande valore architettonico e simbolico — come il suggestivo cortile di palazzo Geremia — trasformandoli in luoghi di incontro, condivisione e socialità aperti a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è dalle 18 a mezzanotte con ingresso dal giardino dei Poeti.



Nel weekend sono in programma altri eventi, come le attività organizzate per le mamme e i bambini sabato 26 luglio al Malgone di Candriai. Due infatti sono le iniziative proposte dall’associazione pro loco Monte Bondone e dalla cooperativa sociale Amica Coop. Si comincerà alle 15 con il concorso di disegno per bambini dai 4 agli 11 anni. L’iscrizione è gratuita, entro mercoledì 23 luglio, scrivendo a segreteria@prolocomontebondone.it.



A partire dalle 15.30 ci sarà invece il laboratorio “Girotondi che passione!” per le mamme con bambini da 2 a 6 anni. L’idea è di trasmettere strumenti di gioco che favoriscano la costruzione di relazioni genitore-bambino il più possibile significative e positive. L' attività è a cura di Mario Fiori, educatore corporeo ed esperto nella promozione di sani stili di vita. La partecipazione alle attività è gratuita ma è necessaria l’iscrizione scrivendo a info@amicacoop.net. Le iniziative al Malgone sono promosse nell'ambito di un patto di collaborazione finalizzato alla gestione condivisa della struttura di Candriai.



Sabato sera appuntamento con “Serenata bellavista” a cura della pro loco di Sardagna. Dalle 18 alle 23 si potrà godere della bellissima vista panoramica dalla terrazza, ex busa degli orsi, di Sardagna bevendo un aperitivo e cenando accompagnati dalla musica dal vivo. La partecipazione è libera e gratuita.



Sempre sabato sera ma dalle 18.30 alle 22 al giardino di San Rocco a Villazzano ci sarà il “Teatro in giardino”. Lo spettacolo dal titolo “Troppo bella per essere vera” racconta leggerezza ironica uno dei tanti elementi in cui si configura la disparità di genere, in particolare nel mondo della scienza. C.L.