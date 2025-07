Boom di multe in città, 3 milioni in più: nel 2024 incassati 8,7 milioni di euro

TRENTO. L'ammontare delle multe per infrazioni al Codice della Strada comminate dalla Polizia Locale aumenta dai circa 5 milioni del 2019 agli 8, 7 milioni del 2024. A favorire l'incremento delle sanzioni sono in particolare le violazioni degli autovelox: nel 2019 consentivano un recupero di 579 mila euro, contro i 2, 2 milioni del 2024.



Significativa è anche l'attività sanzionatoria permessa dai semafori intelligenti, posizionati nel 2022 in via Brennero: nel 2024, le multe ammontavano a 833 mila euro. Questi dati sono stati condivisi dall'assessore alla mobilità Michele Brugnara in risposta all'interrogazione posta dal consigliere Devid Moranduzzo durante la seduta del Consiglio comunale di mercoledì. Moranduzzo contestava gli importi ingenti delle multe, viste come un accanimento dell'amministrazione verso gli automobilisti, ma Brugnara ha respinto questa lettura: «Il Comune di Trento è un ente che si avvale di finanza derivata (dalla Provincia, ndr) e non "facciamo cassa" con le multe.



Ci sono stati tre incidenti mortali a Trento in due anni e le sanzioni attraverso velox e semafori intelligenti servono per contrastare le infrazioni che costano vite».



Moranduzzo contesta l'approccio dell'amministrazione: «Avete fatto una scelta politica che non condivido, puntando sugli autovelox e sui semafori intelligenti che fanno scattare la multa non solo per chi "passa via" l'incrocio, ma anche per chi frena un attimo dopo la linea. Noi siamo favorevoli a una maggiore presenza fisica della Polizia locale».



Sempre sul fronte viabilità, il consigliere Antonio De Leo (Forza Italia) ha chiesto delucidazioni sullo stato della sperimentazione della zona 30 in Clarina e sul blocco del doppio senso di marcia in via Anna Frank: «Il senso unico causa un traffico caotico, gli automobilisti cercano percorsi alternativi anche passando in aree private, il traffico pesante si trova a passare davanti alla scuola. Serve un'assemblea pubblica per raccogliere le voci di residenti e esercenti».



L'assessore Brugnara precisa: «Le zone 30 rimangono un obiettivo di questa consiliatura per creare strade più attente alle persone. In Clarina il processo partecipativo è in corso, grazie a incontri con la cittadinanza avvenuti negli scorsi mesi e laboratori nelle scuole. Il senso unico di via Einaudi e via Anna Frank, per ora sperimentale, consente il recupero di spazi per la circolazione pedonale e i parcheggi, con l'obiettivo di ridurre il traffico nelle zone residenziali. Prevediamo due assemblee pubbliche in autunno, al termine di questa sperimentazione».



Sollecitata dalla consigliera Filomena Chilà (Pd-Psi), l'assessora Gianna Frizzera ha comunicato l'individuazione di una figura interna all'organico del Comune che assumerà il ruolo di segretaria della Circoscrizione Mattarello: «Ora tutte le dodici circoscrizioni cittadine hanno un segretario».