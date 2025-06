Maestri (Pd): «Trentino Music Arena, un altro flop annunciato»

TRENTO - Nuovo attacco del Pd alla giunta provinciale sulla gestioen della Trentino Music Arena: la consigliera Lucia Maestri parla di «ennesimo flop annunciato» per l'evento Trento Live Fest 2025 e anticipa che «le prevendite pare stentino a decollare». Il festival si svolgerà nelle giornate di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno e giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 luglio.

«Sarà interessante - prosegue - scoprire poi su chi la giunta Fugatti farà ricadere le responsabilità delle proprie ostinazioni. Dopo aver massacrato i bilanci – e con essi la “governance” - del Centro servizi culturali S. Chiara, quest’anno a chi toccherà farsi carico di eventuali – e, dai primi segnali, piuttosto probabili – fallimenti?».

Poi, Maestri passa al capitolo musei: «Non contento poi di collezionare insuccessi continui, il presidente della Provincia sembra aver messo le mani anche nelle nomine delle direzioni dei principali musei trentini, tenendo completamente all’oscuro l’Assessora di merito e gestendo tali partite come “questioni private”.

Talmente “private” che qualcuno pare già conoscere in anticipo i nomi dei prossimi direttori, ancor prima dei colloqui selezionatori.

Insomma, non ci si fa mancare nulla di tutto l’armamentario gestionale di certo vecchio potere democristiano, piazzando le fedeltà al posto delle competenze e poi scareicando su terzi gli esiti dei prevedibili errori e fallimenti.

Così però non si governa, ma ci si limita ad una gestione quotidiana del potere, in una logica di clientelismo che tanto ricorda passati, anche recenti e dei quali il Trentino non ha motivi per andarne fiero. In attesa di verificare queste previsioni, rimaniamo sulle sponde dell’Adige registrando il plauso popolare alla “tonca” del presidente Fugatti», conclude l'esponente del Pd.

L'evento prevede in apertura, venerdì 27 giugno, Mazzariello, Diodato e Lucio Corsi.

Il giorno dopo, serata rap, alla Trentino Music Arena arriva Ele A, poi toccherà a Geolier.

Infine, domenica 29 giugno, Rose Villain porterà la sua “Radio Trilogy” sul palco della Trentino Music Arena, dove si esibiranno anche i Coma_Cose.

A luglio questi gli artisti attesi.

Giovedì 3 luglio: Fabri Fibra (data zero del “Festival Tour 2025”);

venerdì 4 luglio: Tananai + Eugenio In Via Di Gioia;

sabato 5 luglio: Alessandra Amoroso, La Rappresentante Di Lista, Bigmama.