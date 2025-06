Trento, è il giorno della Magica Notte: alle 3 colazione in piazza Battisti

TRENTO. Trento si prepara alla "Magica Notte", la tradizionale notte bianca delle Feste Vigiliane che attira in città migliaia di persone. Oggi (21 giugno) il centro storico diventerà un palcoscenico a cielo aperto: negozi aperti fino alle 22, e palchi musicali diffusi per la città, concerti, dj set e momenti di intrattenimento fino alle 3 del mattino. Dj set, concerti rock, pop e indie. 11 palchi musicali nei principali punti del centro, curati in collaborazione con oltre 30 locali e attività commerciali. Tra gli eventi il concerto della storica band Le Orme in piazza Fiera (ingresso gratuito, ore 22). La band farà cantare la piazza con alcune tra le più belle canzoni della musica italiana. Il tutto in collaborazione con Radio Italia Anni '60Alle 20 al Conservatorio "Concerto Trio". Al teatro capovolto in piazza Battisti "Dingo Brothers (ore 21.30) a seguire, alle 23.30 "Octopuss" power trio rock italiano.Alla Galleria Civica (Mart), via Belenzani esposizione di Daniele Tamagni "Style is life" aperta fino alle 23 e dalle 20 alle 22 doppio concerto: "Casa del mirto" (progetto di Marco Ricci che fonde elettronica, dream pop e synth nostalgici). "Trust the mask" (duo elettronico al femminile con atmosfere dark-industrial e voce magnetica).

Alle Albere c'è il Music Festival dalle 17 alle 2. Produttori, artigiani e operatori economici locali da filiera corta e sostenibile offriranno momenti di ristoro, relax e musica.Mercatino vintage in piazza S. Maria (fino alle 24 e hobbisti nel quartiere di S. Martino (fino alle 22) . Per i più piccoli, dalle 17 alle 2 al parco Solzenicyn un Family Park con strutture gonfiabili, lego giganti, gabbie del calcio e giochi di ogni tipo dedicati ai bambini e ai familiari dove dare sfogo a creatività ed immaginazione. Sarà presente anche un trenino elettrico, a pagamento, che sarà fruibile anche per chi non volesse accedere all'area del Villaggio Incantato.Per chi è in cerca di qualcosa di gustoso e vuole assaporare piatti tipici trentini preparati con i prodotti genuini della nostra terra, in piazza Cesare Battisti, per tutta la serata, sarà attivo il bivacco dei Ciusi e dei Gobj.

Per facilitare l'arrivo e ridurre il traffico, è attivo un servizio navette a pagamento (biglietto bus urbano), attivo dalle 18:00 alle 4:00, con partenze dalle aree parcheggio Lidorno, area Camper - Ghiaie ed effettuerà le seguenti fermate: cavalcavia San Lorenzo - Rosmini "S. Maria" e Rosmini "Cimitero".

Al termine della Notte, alle 3, in Piazza Battisti verrà servita una colazione gratuita, per salutare insieme l'"alba vigiliana". Un'iniziativa offerta dall'Associazione Panificatori del Trentino in collaborazione con Pro Loco.