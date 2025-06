Vetri Speciali, a Spini il nuovo forno da 106 milioni di euro

TRENTO. Un investimento da 106 milioni di euro per 20mila nuovi metri quadrati di spazi produttivi. È il nuovo “forno 6” di Vetri Speciali, inaugurato ufficialmente oggi (20 giugno) nello stabilimento di Spini di Gardolo.

La seconda linea produttiva del sito – che si sviluppa ora su un’area complessiva di 105mila mq – rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della capacità produttiva dell’azienda, che consolida il proprio ruolo di polo d’eccellenza nell’industria del vetro, tra innovazione, sostenibilità e visione industriale.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti il vicepresidente e l’amministratore delegato di Vetri Speciali Spa, Vitaliano Torno e Osvaldo Camarin che ha illustrato i numeri dell’investimento e le sue ricadute sull'economia locale, ricordando come a fronte di 106 milioni investiti , 40 siano stati destinati a 70 imprese trentine. Ha inoltre spiegato che ogni posto di lavoro in Vetri Speciali ne genera 1,9 nell’indotto.

“Percepiamo una forte passione e una grande attenzione alla sostenibilità e all’innovazione, che qui si traducono in risultati concreti: lavoro di qualità, mercato, crescita - le parole parole del vicepresidente della Provincia Achille Spinelli -. Si tratta di una realtà credibile ed autorevole, che a partire dal 2015 ha saputo trasformare un insediamento industriale dismesso in un modello di sviluppo sostenibile, dimostrando capacità di visione e solidità imprenditoriale. Come Provincia, come sistema territoriale, siamo pronti a sostenere e supportare percorsi di crescita economica capaci di generare valore per l’intera comunità e occupazione qualificata” ha concluso Spinelli.

Il sindaco Ianeselli ha ricordato la chiusura della Whirlpool nel 2013 e la scelta coraggiosa del territorio di puntare sulla reindustrializzazione. Il presidente di Confindustria Trento Delladio ha sottolineato il valore dell’ambiente di lavoro all’interno dello stabilimento, lodando l’attenzione all’economia circolare, al riciclo e alla parità di genere.

Fondata a Trento nel 1994, Vetri Speciali è oggi leader italiana nella produzione di bottiglie in vetro dal design personalizzato. Il gruppo impiega oltre 820 addetti - circa 300 in Trentino - nei tre stabilimenti di Gardolo, San Vito al Tagliamento (Pordenone) e Ormelle (Treviso), e serve 47 Paesi nel mondo.