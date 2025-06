Vigiliane 2025: Trento si prepara a sei giorni di festa tra tradizione e spettacolo

TRENTO. Prende il via domani, venerdì 20 giugno, la lunga sequenza di eventi, appuntamenti, tradizione, incontri della 42.ma edizione delle Feste Vigiliane.

Questo il programma completo.

Venerdì 20: dalle 10 alle 22.30 in Piazza d’Arogno, La Corte dei Mastri, a cura di Associazione Artigiani - Confartigianato Trentino. All’interno del programma delle Feste Patronali, La Corte dei Mastri con una decina di aziende animerà Piazza d'Arogno per tutto il periodo dell’evento. Nell’incantevole cornice alle spalle del Duomo, sarà possibile ammirare prodotti di artigianato artistico, realizzati con passione da imprese artigiane locali. Inaugurazione alle ore 18.30. Dalle 16 alle 22, in piazza Santa Maria, Mercato vintage, a cura di Promoevent. Amanti del mondo vintage con oggettistica varia: dischi, piccoli attrezzi agricoli, libri, quadri, borse, cinture e cappelli. Presente anche un’area ristoro con menù rustico con proposte di piatti trentini. Dalle ore 17, in Via Dietro le Mura, Aspettando il corteo, a cura di Teatro degli Aristofanti, Associazione Ludimus Ets, Centro di Aggregazione Territoriale L'Area - Appm Onlus, Gruppo Piedicastello con abiti da popolani, Animazione e giochi. Dalle 17 alle 24, alle Albere, Albere Music Festival, a cura di Squisiti Srl - Dolcevita Eventi. Un’esperienza conviviale e autentica durante le Feste Vigiliane, pensata per favorire la socializzazione e la riscoperta degli spazi cittadini; produttori, artigiani e operatori economici locali da filiera corta e sostenibile offriranno momenti di ristoro, relax e musica. Dalle 17 alle 24, al parco Solzenicyn, Villaggio Incantato - Area per famiglie, giochi e animazione, a cura di Big Service Srl. Un Family Park con strutture gonfiabili, lego giganti, gabbie del calcio e giochi di ogni tipo dedicati ai bambini e ai familiari dove dare sfogo a creatività ed immaginazione. Sarà presente anche un trenino elettrico e la pista go-cart, a pagamento, che sarà fruibile anche per chi non volesse accedere all’area del Villaggio Incantato. Dalle ore 17.30, al Castello del Buonconsiglio, Aspettando il corteo, a cura del Liceo musicale e coreutico "Bonporti" di Trento. Spettacolo danzante all’interno del Castello del Buonconsiglio presso la loggia del Romanino e i giardini di Castel Vecchio. Dalle 18 alle 24, in piazza Battisti, Bivacco dei Ciusi e dei Gobj, a cura di ProLoco Centro Storico Trento. Nel cuore del centro storico, nella vivace Piazza Cesare Battisti, si potranno assaporare piatti tipici trentini preparati con i prodotti genuini della nostra terra. Il tutto in compagnia dei Ciusi e dei Gobj, pronti a regalare momenti di grande convivialità e allegria. Ore 19.45, Castello del Buonconsiglio e vie del centro storico, Corteo storico, a cura di Pro Loco Centro Storico Trento. Dal Castello del Buonconsiglio parte l’atteso Corteo che percorrerà le vie del centro, popolando la città di numerosi figuranti in abiti rinascimentali: ci saranno i signori di Trento con baldacchino, i nobili con i drappi, cavalieri, contadini, popolani, falconieri e zatterieri con i drappi e i colori di appartenenza. Il Corteo giungerà poi in Piazza Duomo per la cerimonia di inaugurazione. Ore 20.45 Piazza Duomo, Cerimonia inaugurale. Alla presenza delle autorità e con l’accompagnamento musicale a cura delle quattro bande cittadine avrà luogo l’inaugurazione della 42ma edizione delle Feste Vigiliane, con il posizionamento della lanterna di San Vigilio, l’alzabandiera sulla Torre Civica della bandiera delle Feste e a conclusione giuramento degli zatterieri. A seguire intrattenimento a cura di Radio Dolomiti con i Mind the Rock. Dalle 21, in piazza Battisti e portici, Cena degli zatterieri in collaborazione con Pro Loco Centro Storico. Ore 21.30 piazza Fiera, Tribunale di penitenza, a cura di Mario Cagol. Tradizionale e attesissimo appuntamento con il processo in cui i panni sporchi si lavano in piazza, dove il Giudice supremo ripercorre i principali avvenimenti dell’anno e mette alla gogna i personaggi pubblici che si sono distinti in negativo. Il tutto condito da satira, battute e tanto divertimento per tutti. Chi verrà toncato quest’anno nelle acque dell’Adige? In caso di pioggia si svolgerà all’Auditorium S. Chiara. Alle ore 21.30, al Teatro Capovolto, Concerto Mad Medulla. “Power band” trentina di 4 elementi con un ricco repertorio musicale composto da brani originali e cover rock e indie di gruppi internazionali come Arctic Monkeys, Oasis, Strokes, Kula Shaker, Franz Ferdinand, Pond, Tame Impala, The Beatles, e molti altri. In collaborazione con Giustamentelive. Oltre le Feste: ore 20.30 Badia di San Lorenzo, Discanto, a cura della Sezione Ana di Trento. Coro Gamarjoba (Tbilisi) diretto da David Shugliashvili, canti polifonici tradizionali georgiani (liturgici e profani), primo patrimonio immateriale dell’Umanità ad essere inserito (2001) nella lista Unesco.

Sabato 21: dalle 10 alle 23, piazza d’Arogno, La Corte dei Mastri, a cura di Associazione Artigiani - Confartigianato Trentino. Dalle 16, Piazzale Area Zuffo, Costruzione delle zattere del Palio dell’Oca. Gli equipaggi che prendono parte al Palio dell’Oca si dedicano alla costruzione delle zattere. Dalle ore 16 alle ore 19, Cortile Palazzo Geremia e Palazzo Thun, Vigiliane Kids. Programma dedicato ai più piccoli, tra giochi, spettacoli e laboratori in collaborazione con Castello Del Buonconsiglio, Mart, Museo Diocesano, Muse, Trentino School Of Management, Museo Etnografico Trentino Di San Michele, Abilnova, Studio Irydea e Bolla Di Sapone. Palazzo Geremia: Laboratori Kids; Cortile di Palazzo Thun: Laboratori Junior. Dalle 16 alle 19, giochi in legno, Sharewood forest - Bolla di Sapone. Palazzo Geremia, Giochiamo con i sensi – Abilnova. AbilNova Cooperativa Sociale propone giochi e attività per mettere alla prova i nostri sensi, muoversi nell'ambiente senza vedere, comunicare senza parlare, riconoscere oggetti attraverso il tatto, orientarsi usando tutti i nostri canali sensoriali e divertirsi insieme. C’era una volta, ci siamo oggi - Castello del Buonconsiglio. Una castellana invita i bambini a calarsi in atmosfere di altri tempi, indossando abiti rinascimentali. E perché non scattarsi una foto ricordo nel Photo Booth, un angolo appositamente allestito con accessori, cornici e oggetti? Palazzo Thun: Il cervello ha fame! – MuSe. Quali sensi usiamo quando siamo seduti a tavola? Un laboratorio sugli alimenti invita a scoprire gli istintivi collegamenti tra sensi che produce il nostro cervello. Attraverso quiz, esperimenti sensoriali e memory sonori, si potrà indovinare l’alimento solo dal suono che produce e capire come il nostro cervello associa al cibo forme e colori. Villaggi di carta – Mart. Ispirandosi alle antiche mura di cinta, ai palazzi e alle chiese del centro storico di Trento, creeremo scenografie in miniatura fatte con silhouette autoportanti di cartone, da ritagliare e decorare con varie tecniche (collage, disegno, stencil e timbri). Dalle 16 alle 23, piazza Mostra, Divertimento per bambini e ragazzi con spettacoli viaggianti: Giostra Catene (seggiolini), La Rotonda dei Cigni (pesca), Autorodeo, Mini Seggiolini, Jumping, banco dolci con caramelle, gommose, ecc. Dalle ore 16 alle 24, Smartino Market. Market di artigianato rivolto a hobbisti e partita iva, scelti tramite selezione. DJ set Musica Entropi(Sonic)a c/o Rileggo dalle 17 alle 19, Concerto c/o El Barrio dalle 20 alle 22. Dalle 16 alle 24, piazza Santa Maria Maggiore, Mercato vintage a cura di Promoevent. Amanti del mondo vintage con oggettistica varia: dischi, piccoli attrezzi agricoli, libri, quadri, borse, cinture e cappelli. Presente anche un’area ristoro con menù rustico con proposte di piatti trentini. Ore 17, piazza Battisti, inaugurazione “Fiori al Centro 2025” dal titolo “Il verde e il blu - Fiori, alberi, acque", a cura del Comune di Trento. Ritorna l'iniziativa "Fiori al Centro" promossa dal Comune di Trento: una novità di questa edizione sono le iniziative artistiche, scientifiche, divulgative, aggregative e interdisciplinari destinate alla cittadinanza. Il progetto non solo contribuisce a rendere più bello il centro della città, ma rappresenta anche un impegno concreto verso la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità urbana a Trento. Dalle 17 alle 2, alle Albere, Albere Music Festival, a cura di Squisiti Srl - Dolcevita Eventi. Un’esperienza conviviale e autentica durante le Feste Vigiliane, pensata per favorire la socializzazione e la riscoperta degli spazi cittadini; produttori, artigiani e operatori economici locali da filiera corta e sostenibile offriranno momenti di ristoro, relax e musica. Dalle 17 alle 2 Parco Solzenicyn, Villaggio Incantato - Area per famiglie, giochi e animazione, a cura di Big Service Srl. Un Family Park con strutture gonfiabili, lego giganti, gabbie del calcio e giochi di ogni tipo dedicati ai bambini e ai familiari dove dare sfogo a creatività ed immaginazione. Sarà presente anche un trenino elettrico, a pagamento, che sarà fruibile anche per chi non volesse accedere all’area del Villaggio Incantato. Dalle 18 alle 2, in piazza Battisti, Bivacco dei Ciusi e dei Gobj, a cura di ProLoco Centro Storico Trento. Dalle 18 alle 23 - Galleria Civica, via Belenzani, Notte Bianca alla Gaklleria Civica, a cura del Mart. Daniele Tamagni. Style is Life. Mostra dedicata al fotografo milanese Daniele Tamagni, i cui scatti raccontano la moda come forma di espressione sovversiva e politica. 80 fotografie ripercorrono una carriera breve ma significativa, insignita di premi come il Canon Young Photographer Award, l’Icp Infinity Award e il World Press Photo. Alle ore 19.30 ed alle 21, piazza delle Erbe, La Magica notte delle Vigiliane Kids, Spettacolo giocoleria/circense con La Bolla di Sapone. Dalle 20 alle 2 - Centro città. Magica Notte, in collaborazione con i pubblici esercizi e i commercianti del Centro Storico. Tra gli appuntamenti più attesi, amati e partecipati di tutta l’estate trentina, è nuovamente tempo di vivere appieno la città con la Magica Notte. Fino a tarda notte il Centro Storico verrà popolato con eventi, concerti, dj set e tanto sano divertimento, per trascorrere tutti insieme la notte più lunga delle Feste Vigiliane. Pubblici esercizi e soggetti commerciali che si prodigheranno ad animare la magica notte. Dalle 20 alle 22 - Galleria Civica, via Belenzani, doppio concerto nella corte, a cura del Mart. Casa del Mirto. Progetto di Marco Ricci che fonde elettronica, dream pop e synth nostalgici, conquistando anche la stampa internazionale con dischi come Still e The Nature. Il concerto offrirà un viaggio sonoro tra passato e futuro, tra melodie evocative e atmosfere immersive. Trust the Mask. Duo elettronico al femminile con atmosfere dark-industrial e voce magnetica per un live set che ha già fatto il giro dei festival italiani. Dopo il successo del debutto Idiom, sono ora al lavoro sul secondo album, in uscita nel 2025. In collaborazione con Giustamentelive. Alle ore 21, Teatro Capovolto, Concerto Dingo Brothers: ore 22 - Piazza Fiera, Le Orme in concerto. “Un viaggio assieme ad alcune delle più belle canzoni della musica italiana”. Tra le band italiane più iconiche e importanti del genere progressive rock, Le Orme sono pronte a far cantare l’Arena di Piazza Fiera con alcune tra le più belle canzoni della musica italiana. In collaborazione con Radio Italia Anni ’60. Alle ore 23.30 Teatro Capovolto, Concerto Octopuss. Un power trio rock italiano di rilievo internazionale dal travolgente impatto dal vivo, caratterizzato da performance energiche e bollenti sul palco, con un groove potente ed un forte accento sul funk. In collaborazione con Giustamentelive. Ore 3, piazza Battisti – Bivacco, Colazione in piazza, offerta dall’Associazione Panificatori del Trentino in collaborazione con Pro Loco. Oltre le Feste: alle 20, al Conservatorio, Concerto Trio.

Domenica 22: dalle 10 alle 22.30 Piazza d’Arogno, La Corte dei Mastri, a cura di Associazione Artigiani - Confartigianato Trentino. Dalle 16 alle 21, Lungadige Giacomo Leopardi, Aspettando il Palio dell’Oca, punti ristoro sulla rotonda di Ponte San Lorenzo. Dalle ore 16 alle ore 19, Cortile Palazzo Geremia e Palazzo Thun, Vigiliane Kids. Programma dedicato ai più piccoli, tra giochi, spettacoli e laboratori in collaborazione con Castello Del Buonconsiglio, Mart, Museo Diocesano, Muse, Trentino School Of Management, Museo Etnografico Trentino Di San Michele, Abilnova, Studio Irydea e Bolla Di Sapone. Palazzo Geremia: Laboratori Kids; Cortile di Palazzo Thun: Laboratori Junior. Dalle 16 alle 19, Giochi in legno, Sharewood forest - Bolla di Sapone, Palazzo Thun, Trame fiorite - Museo Diocesano; Il cervello ha fame! – MuSe, Quali sensi usiamo quando siamo seduti a tavola? Palazzo Thun, Villaggi di carta – Mart; Diamo veste ai sogni - Castello del Buonconsiglio. Dalle 16 alle 22, piazza Santa Maria, Mercato vintage, a cura di Promoevent. Dalle 16, alle 23, piazza Mostra, Divertimento per bambini e ragazzi con spettacoli viaggianti: Giostra Catene (seggiolini), La Rotonda dei Cigni (pesca), Autorodeo, Mini Seggiolini, Jumping, banco dolci con caramelle, gommose, ecc. Dalle 17 alle 24, Parco Solzenicyn, Villaggio Incantato - Area per famiglie, giochi e animazione, a cura di Big Service Srl. Dalle 18 alle 24, Piazza Battisti, Bivacco dei Ciusi e dei Gobj, a cura di ProLoco Centro Storico Trento. Alle ore 18, Teatro Capovolto, Scuola musicale Jan Novak - Armando Franceschini. Il concerto del coro femminile The Swingirls, seguito nella preparazione musicale dal M° Mirko Vezzani, presenterà il progetto Gati con musiche originali di Armando Franceschini su testi e poesie di Sandro Boato e coreografie del Liceo musicale e coreutico "Bonporti" di Trento. Dalle 18 - sul Fiume Adige, Palio dell’Oca. Ripreso e riproposto in chiave moderna, ecco l’atteso ed emozionante Palio dell’Oca, una sfida in zattera lungo le rive del fiume Adige tra i rappresentanti dei rioni e dei sobborghi di Trento. I 56 equipaggi in gara, ognuno composto da cinque zatterieri in costume, dovranno superare alcune prove di abilità nel minor tempo possibile. Una gara che si preannuncia avvincente, da non perdere! Ore 20 - Ponte San Lorenzo, La Tonca. E’ tempo di sentenze con la tanto temuta “Tonca”, riproposizione in chiave burlesca di un’antica pena riservata tra il XIV e il XVII secolo a chi si macchiava del reato di bestemmia. Dopo due giorni di riflessione, da una torre posta lungo l’Adige il Giudice che ha presieduto il Tribunale è pronto a leggere la sentenza. Il condannato verrà simbolicamente rinchiuso in una gabbia e immerso nelle acque del fiume. Chissà a chi toccherà quest’anno? Ore 21, Premiazione Palio dell’Oca; ore 21.30 Piazza Fiera, Concerto delle 4 bande cittadine. Il Corpo Musicale Città di Trento, il Corpo Musicale di Gardolo, il Corpo Bandistico di Mattarello e il Corpo Bandistico di Vigo Cortesano anche quest’anno selezioneranno i pezzi alcuni brani del loro repertorio per offrirvi uno spettacolo unico: 4 bande che suonano all’unisono in un'esplosione di suoni e armonie. Alle ore 21.30 Teatro Capovolto, Concerto The Rumpled. Gruppo trentino Celtic Punk Rock per antonomasia, i The Rumpled non hanno ormai bisogno di ulteriori presentazioni. Ad oggi sono fra i più richiesti d’Europa, soprattutto dopo il recentissimo successo delle selezioni di San Marino per l’Eurovision dove si sono piazzati secondi. In collaborazione con Giustamentelive

Lunedì 23: dalle 10 alle 22.30, piazza d’Arogno, La Corte dei Mastri. A cura di Associazione Artigiani - Confartigianato Trentino. Dalle 16 alle 22, piazza Santa Maria, Mercato vintage, a cura di Promoevent. Dalle 16 alle 23, piazza Mostra, Divertimento per bambini e ragazzi con spettacoli viaggianti: Giostra Catene (seggiolini), La Rotonda dei Cigni (pesca), Autorodeo, Mini Seggiolini, Jumping, banco dolci con caramelle, gommose, ecc. Dalle 17 alle 24, Parco Solzenicyn, Villaggio Incantato - Area per famiglie, giochi e animazione, a cura di Big Service Srl. Dalle 18 alle 23, Piazza Battisti, Bivacco dei Ciusi e dei Gobj, a cura di ProLoco Centro Storico Trento. Alle ore 21, Teatro Capovolto, Concerto Sole, in collaborazione con Giustamentelive. Ore 21.30 Piazza Fiera, Concerto Bandakadabra, Powered by Dolomiti Energia. Oltre le Feste: dalle ore 19 alle 23, Passeggiata organistica di San Vigilio. In contemporanea nelle chiese di San Lorenzo, San Francesco Saverio, Santa Maria del Suffragio, Santa Maria Maggiore. A cura dell’Associazione Organistica Trentina Renato Lunelli – aps. Quattro brevi concerti d’organo di carattere divulgativo, con brani di agevole ascolto, con possibilità di intrattenersi con l’esecutore, porre domande, “curiosare” attorno allo strumento. In collaborazione con il progetto diocesano ChieseaColori, il quale coordina l’accesso alle chiese e agli organi e cura i rapporti con i parroci e i responsabili dei luoghi di culto.

Martedì 24 giugno: dalle 10 alle 22.30, piazza d’Arogno, La Corte dei Mastri, a cura di Associazione Artigiani - Confartigianato Trentino. Ore 11.30 Palazzo Geremia - Salone di Rappresentanza, Cerimonia di consegna dell'antico sigillo della città di Trento. Nel periodo delle Feste Vigiliane, il Comune di Trento assegna l'antico sigillo città di Trento a due personalità importanti. Il loro impegno nella ricerca e nella divulgazione in ambito scientifico le ha rese meritevoli per l'assegnazione della massima onorificenza della città. Dalle 16 alle 22, piazza Santa Maria, Mercato vintage, a cura di Promoevent. Dalle 16 alle 23, Piazza Mostra, Divertimento per bambini e ragazzi con spettacoli viaggianti: Giostra Catene (seggiolini), La Rotonda dei Cigni (pesca), Autorodeo, Mini Seggiolini, Jumping, banco dolci con caramelle, gommose, ecc. Dalle 17 alle 24, Parco Solzenicyn, Villaggio Incantato - Area per famiglie, giochi e animazione, a cura di Big Service Srl. Dalle 18 alle 23, piazza Battisti, Bivacco dei Ciusi e dei Gobj, a cura di ProLoco Centro Storico Trento. Alle ore 21, Teatro Capovolto, Concerto Generator, Cover band Punk & Roll formata da storici musicisti trentini fra i più seguiti e consolidati di tutto il territorio. Il risultato è un’alchimia musicale dal successo assoluto e garantito, con un repertorio che spazia dai Ramones ai Misfits, passando per Johnny Thunder, Sex Pistols, Iggy Pop e molti altri. In collaborazione con Giustamentelive. Ore 21.30, piazza Fiera, Celebrazione bin musica – Concerto per la città, Queen Mania, in collaborazione con Banca per il Trentino Alto Adige. Uno spettacolare tributo ai Queen ed a Freddie Mercury. Un grande show che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi gruppi della storia della musica e per riascoltare e ricantare grandi successi e chicche da vero intenditore. Un concerto per far rivivere la leggenda di Freddie Mercury, che ancora oggi, a quasi trent’anni dalla scomparsa, è ricordato come uno dei più grandi, se non il più grande, showman della storia. Questa è la formula dei QueenMania, tribute band nata nel 2006 dalla comune passione di quattro formidabili musicisti per la “Regina”. Oltre le Feste: ore 15, Giardino Rita Levi Montalcini, presentazione progetto “Kellogg's better day”. OnelabMilano ha saputo intercettare la progettualità e l’impegno sociale della Società Kellogg Italia spa, attivandosi in qualità di soggetto proponente per la realizzazione del progetto “Kellogg’s Better Day” a Trento per ripristinare il playground del campo da basket e gli spazi adiacenti così da rendere il campo più accogliente, funzionale e sicuro. Consegna alla cittadinanza del campo rigenerato attraverso una giornata di inaugurazione con attività sportive, di animazione ed educazione rivolte all'intera comunità. Ore 15: Saluti istituzionali ed intervento di Kellogg’s, degli Ambassador sportivi Marco Belinelli e Giorgia Sottana e di Baskin360, lo sport inclusivo ispirato al basket. Ore 15.30, taglio del nastro ed a seguire attività di gioco in campo dedicate al Baskin e all’inclusione.

Mercoledì 25: dalle 10 alle 22.30, piazza d’Arogno, La Corte dei Mastri cura di Associazione Artigiani - Confartigianato Trentinot. Dalle ore 15 alle 18.30, piazza Duomo, Compattatore con Dolomiti Ambiente. Scopri come funziona un camion elettrico per la raccolta dei rifiuti urbani, alimentato da energia rinnovabile! Un compattatore di Dolomiti Ambiente ti aspetta in Piazza Duomo. Dalle ore 16 alle ore 19, Cortile Palazzo Geremia e Palazzo Thun, Vigiliane Kids. Dalle 16 alle 19, Giochi in legno, Sharewood forest - Bolla di Sapone. Palazzo Geremia: Selvatico sarai tu! – Mets; Giochiamo con i sensi – Abilnova. Palazzo Thun, Andar per monti. Vieni con noi? - Muse e Tsm-Adm Accademia della montagna. Un libro da costruire - Museo Diocesano; C’era una volta, ci siamo oggi - Castello del Buonconsiglio. Dalle 16 alle 22, piazza Santa Maria, Mercato vintage, a cura di Promoevent. Dalle 16 alle 23, piazza Mostra, divertimento per bambini e ragazzi con spettacoli viaggianti: Giostra Catene (seggiolini), La Rotonda dei Cigni (pesca), Autorodeo, Mini Seggiolini, Jumping, banco dolci con caramelle, gommose, ecc. Dalle 17 alle 24, Albere, Albere Music Festival, a cura di Squisiti Srl - Dolcevita Eventi. Un’esperienza conviviale e autentica durante le Feste Vigiliane, pensata per favorire la socializzazione e la riscoperta degli spazi cittadini; produttori, artigiani e operatori economici locali da filiera corta e sostenibile offriranno momenti di ristoro, relax e musica. Dalle 17 alle 24, Parco Solzenicyn, Villaggio Incantato - Area per famiglie, giochi e animazione, a cura di Big Service Srl. Dalle 18 alle 23, piazza Battisti, Bivacco dei Ciusi e dei Gobj, a cura di ProLoco Centro Storico Trento. Ore 18, Teatro Capovolto - Piazza Battisti, Concerto Il Diapason; ore 21, Teatro Capovolto - Piazza Battisti, Concerto Gotto Esplosivo. Un’altra super band bergamasca dal ritmo serrato, a "cassa dritta", come si usa dire. Un power folk italiano originale, travolgente e coinvolgente, stile Bandabardò e Modena City Ramblers "vecchia maniera". Una serata davvero imperdibile, da ballo assicurato! In collaborazione con Giustamentelive. Dalle 21, in Piazza Fiera, La notte della Danza, in collaborazione con la Federazione delle Scuole di Danza e Club La Fourmie. Durante questa notte, diverse scuole di danza della provincia si esibiscono in spettacoli che spaziano da vari stili, come danza moderna, hiphop, break dance, flamenco, danza classica e contemporanea e danza irlandese.

Giovedì 26 giugno: dalle 10 alle 22.30, Piazza d’Arogno, La Corte dei Mastri, a cura di Associazione Artigiani - Confartigianato Trentino. Ore 9.30 da piazza Santa Maria Maggiore a Piazza Duomo, processione, a seguire Pontificale Solenne. Dalla Chiesa di S. Maria Maggiore partirà la processione che porterà l’urna con le reliquie di San Vigilio all’interno della cattedrale. Ore 10, piazza Duomo, Messa Solenne e distribuzione del pan e vin di San Vigilio. Al termine della Messa Solenne nella Cattedrale di S. Vigilio, è prevista come da tradizione la distribuzione del pane benedetto dall’Arcivescovo, offerto dall’Associazione Panificatori Trentini. La distribuzione richiama nei fedeli lo spirito di gratuità a ricordo simbolico della stazione di sosta che Vigilio fece costruire per dare ricovero e pane ai pellegrini di passaggio da Trento. In collaborazione con l’Associazione Panificatori Trentini. Dalle ore 16 alle ore 19, Cortile Palazzo Geremia e Palazzo Thun, Vigiliane Kids. Palazzo Geremia: Laboratori Kids; Cortile di Palazzo Thun: Laboratori Junior. Giochi in legno, Sharewood forest - Bolla di Sapone. Palazzo Geremia, Forgia la tua spada! - Studio Irydea; Palazzo Thun, Selvatico sarai tu! – Mets; Diamo veste ai sogni- Castello del Buonconsiglio. Dalle 16 alle 22, Piazza Santa Maria, Mercato vintage, a cura di Promoevent. Dalle 16 alle 23, piazza Mostra, Divertimento per bambini e ragazzi con spettacoli viaggianti: Giostra Catene (seggiolini), La Rotonda dei Cigni (pesca), Autorodeo, Mini Seggiolini, Jumping, banco dolci con caramelle, gommose, ecc. Dalle 17 alle 19, piazza Battisti, premiazione miglior copertina Vivi Trento e concorso di poesia, a cura di Promoevent. Dalle 17 alle 24, Albere, Albere Music Festival, a cura di Squisiti Srl - Dolcevita Eventi. Dalle 17 alle 24, parco Solzenicyn, Villaggio Incantato - Area per famiglie, giochi e animazione, a cura di Big Service Srl. Ore 20 (apertura ingressi dalle ore 19) - piazza Fiera, Aspettando la Disfida, a cura di Pro Loco Centro Storico. Il Gruppo Sbandieratori Città di Feltre rappresenta uno dei simboli più riconoscibili del Palio di Feltre, la suggestiva rievocazione medievale che si tiene ogni anno nel primo fine settimana di agosto. Il gruppo mette in scena uno spettacolo coinvolgente, ispirato all’epoca medievale, in cui sbandieratori, musici e figuranti danno vita a coreografie spettacolari, tutti vestiti con costumi storici fedelmente ricostruiti secondo la moda feltrina dei primi anni del Quattrocento. Ore 21, piazza Fiera, Disfida dei Ciusi e dei Gobj, a cura della Pro Loco Centro Storico. Tra le attrazioni più entusiasmanti delle Feste, la Disfida tra Ciusi e Gobj è pronta anche quest’anno ad “incendiare” l’Arena di Piazza Fiera. In questa rievocazione storica di una battaglia risalente al VI secolo, i Gobj trentini, vestiti con costumi grigio-neri, difenderanno la polenta dall’assalto dei Ciusi feltrini, che indosseranno costumi giallo-rossi e tenteranno di rompere la catena per rubare la preziosa polenta. Ore 21.15 - Parco del Muse, Disney...al Muse! Le più belle colonne sonore Disney a I Suoni delle Albere. Dopo i sold out al Blue Note, all’Ibm Studios e al Castello Sforzesco di Milano, il magico mondo dei grandi Classici di Walt Disney che ha fatto sognare intere generazioni prende vita a Trento sul prato di I Suoni delle Albere! Tra musica, canto e narrazione, I Solisti di Milano Classica e le splendide voci di Chiara Amati e Serena Ferrara daranno vita ad un’indimenticabile serata piena di emozioni, ricordando i personaggi che hanno accompagnato la nostra infanzia (e non solo!) da oltre un secolo. In collaborazione con Muse e col sostegno di Comune di Trento e Provincia di Trento. Musiche tratte da: Cenerentola, La bella addormentata nel bosco, La carica dei 101, Il libro della giungla, La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladdin, Il re Leone, Pocahontas, Rapunzel, The Brave, Frozen, Coco... Chiara Amati, Serena Ferrara (voci) I Solisti di Milano Classica, voce recitante: Rossella Raimondi. Costumi a cura di: Stefania Parisini O’Brien (in caso di pioggia: foyer del Muse). Ore 23, Maso Mirabel, Fuochi di San Vigilio, a cura della Pro Loco Centro Storico. Spettacolo pirotecnico. Da Maso Mirabel ecco l’omaggio pirotecnico che conclude in maniera spettacolare le feste dedicate a S. Vigilio e dà l’arrivederci al 2026.