Trento Nord: commettono un furto su un’autovettura, ma vengono bloccati dai carabinieri

TRENTO. Due cittadini marocchini di 30 e 26 anni sono stati fermati e denunciati dai carabinieri nella notte tra sabato e domenica in via Brennero a Trento. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato dopo che alcuni passanti hanno segnalato al 112 la presenza di persone sospette che rovistavano all'interno di alcuni veicoli parcheggiati.



I Carabinieri della Radiomobile, giunti tempestivamente sul posto, sono riusciti a individuare e bloccare i due uomini prima che si allontanassero dalla zona. Durante la perquisizione, i sospetti sono stati trovati in possesso di tre zaini, di cui uno contenente materiale di evidente provenienza furtiva: documenti personali, un computer portatile, un tablet e una chiavetta USB.



Le immediate verifiche effettuate dai militari hanno permesso di identificare rapidamente il proprietario della refurtiva, che è stata prontamente restituita. Il materiale era stato asportato da uno dei veicoli presi di mira dai ladri nella stessa via Brennero.



Al momento sono in corso approfondimenti investigativi da parte del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri per verificare un eventuale coinvolgimento dei due fermati in altri episodi di furto verificatisi di recente nel capoluogo trentino.