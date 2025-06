Prosegue il degrado in largo Nazario Sauro: in frantumi la vetrata di un supermercato

TRENTO. “Ritorna la bella stagione e il caldo serale che invoglia a trascorrere qualche ora all’aperto dopo cena e tornano i soliti episodi vandalici e di degrado in Largo Nazario Sauro. A farne le spese questa volta nella serata di venerdì scorso, la vetrata di un noto supermercato, andata in frantumi a causa del lancio di una bottiglia di sambuca da parte di uno dei soliti frequentatori della zona. Ennesima attività commerciale colpita dunque, ancora danni a carico di chi cerca di fare impresa nella nostra città!”.



Inizia così la nota di Daniele Demattè, consigliere comunale a Trento di Fratelli d’Italia. “Eppure – prosegue l’esponente di centrodestra - ho sollevato più volte negli ultimi anni tutte le criticità della zona, problemi evidenziati anche dagli stessi residenti che quella panchina rotonda sotto all’albero, punto di aggregazione ogni sera della bella stagione per sbandati di ogni tipo, persone dedite all’alcol nonché tossicodipendenti che lordano la piazza e rendono impossibile persino il riposo notturno, proprio non la vogliono”.



E conclude: “Largo Nazario Sauro è dunque l’esempio più vero dell’immobilismo di chi ha governato la nostra città negli ultimi anni, di chi ha anteposto la ragione politica al buonsenso e alle nostre richieste. Nella serata di venerdì, contestualmente al lancio della bottiglia contro la vetrata, dei testimoni hanno notato la presenza nella piazza di alcuni bimbi in bicicletta, fatto che evidenzia ancora di più l’assoluta gravità di questo episodio. Auspico dunque che il sindaco possa riprendere in mano alcune delle nostre richieste avanzate nei mesi scorsi per Largo Nazario Sauro, prima su tutte la rimozione della panchina rotonda, indiscutibilmente la principale causa di degrado sulla piazza”.