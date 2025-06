La Trento Bondone entra nel vivo con le verifiche, concorso per scegliere la madrina

TRENTO - Con la presentazione ufficiale di mercoledì pomeriggio la parte celebrativa del programma ufficiale della 74a Trento Bondone è andata in archivio per lasciare ora spazio al rombo dei motori.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 giugno, il via alle verifiche sportive, che proseguiranno nella giornata di oggi insieme a quelle tecniche. Al termine dei controlli ci sarà la lista ufficiale dei partenti, che domani, sabato, a partire dalle 9, cominceranno a testare il percorso.

La cerimonia di mercoledi ha dato spazio, come di consueto alle autorità sportive ed amministrative, ovvero l’assessore provinciale allo sport Mattia Gottardi, il comandante della Polizia locale di Trento Alberto Adami, oltre al presidente della Scuderia Trentina Giuseppe Ghezzi ed a quello dell’Automobile Club Trento Fiorenzo Dalmeri, al direttore di gara Fabrizio Fondacci, al direttore di Pirelli Motorsport Mario Isola. Significativa la presenza in sala di Jurgen Barth, figlio di Edgard vincitore della Trento Bondone per tre volte (nel 1959, nel 1963 e nel 1964), che domenica vestirà i panni di apripista insieme a Silvano Pintarelli, Fabio Diana e Luciano Cobbe.

Nel corso della serata, che ha fatto seguito alla presentazione ufficiale, la Scuderia Trentina ha voluto consegnare un premio speciale allo stesso Fiorenzo Dalmeri, a Giorgio Sala e ad Umberto Kzycz, quale segno di ringraziamento per i tanti anni dedicati all’organizzazione della Trento Bondone.

Nel ricco di programma di oggi, oltre alle verifiche tecniche sportive, c’è anche una novità assoluta, ovvero l’elezione della madrina della Trento Bondone, curata dall’agenzia Soleo Show, un titolo al quale concorreranno una ventina di ragazze. Presentate da Sonia Leonardi, sfileranno sia in abbigliamento elegante che sportivo ed avranno l’occasione di dire la loro sull’automobilismo, cercando così di strappare il punteggio più alto.

La vincitrice del titolo di miss Trento Bondone accederà anche alle finali regionali, che si svolgeranno nel mese di agosto nelle più belle località della regione. L’appuntamento è quindi fissato per le 17.30 alla palestra di Piedicastello - Velaball' ex Zuffo, in primis per il briefing dei piloti con il direttore di gara, a seguire per la sfilata delle ragazze, poi per la presentazione dei driver alla città ed infine per la cerimonia di premiazione del concorso, al quale sarà presente anche l’attuale miss Trentino Alto Adige Fabiana Trentin.

Oltre a miss Trento Bondone saranno scelte altre tre ragazze che prenderanno parte alla cerimonia di premiazione della gara domenica pomeriggio a Vason.

Infine va ricordato che la strada provinciale 85 da Montevideo a Vason verrà chiusa al traffico dalle 20 alle 5 nelle giornate di oggi e domani. Poi dalle 7 di domani, sabato, prima delle prove e dalle 7.30 di domenica prima della gara, il cui start è anticipato alle 9.30 al posto delle tradizionali 10 in punto. C. L.