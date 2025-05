Restituito il portafogli perso in città: «Grazie al ragazzo che lo ha trovato»

TRENTO - Una storia a lieto fine, con una coda social. Questo è quanto accaduto venerdì scorso in piazza Venezia ad un cittadino trentino, Gabriele Ghezzi, elettricista: «Ero andato al parco con la mia compagna ed il cane, e ci siamo rilassati, con l'animale che giocava nell'area cani».

I problemi però sorgono quando Gabriele va a comperare un paio di pizze lì vicino, e al momento di pagare si accorge di aver perduto il portafoglio. Si tratta di un disagio contenuto, ma chi l'ha vissuto sa perfettamente quanta apprensione possa generare.

«Il destino ha voluto che avessi prelevato subito prima - racconta Ghezzi - ma dei contati in quel momento mi importava poco: il problema maggiore era bloccare al più presto bancomat e carte di credito. Senza poi contare l'impegno burocratico di rifare tutti i documenti».

Gabriele torna sui suoi passi e, anche se sta diventando notte, perlustra con attenzione il parco di Piazza Venezia, i percorsi pedonali, ripercorre Santa Maria Maddalena, vicino alla Scaletta, chiede in giro, ma il portafoglio è letteralmente sparito.A quel punto non resta che rivolgersi alle autorità.

«Sono andato dai carabinieri - racconta - ma mi hanno detto di tornare il giorno dopo. Allora mi sono rivolto alla Questura, e infine sono tornato a casa e mi sono affrettato a bloccare tutte le carte».

«Ad un certo punto - riprende Ghezzi - saranno state le 23, mi ha chiamato la polizia per comunicarmi che un ragazzo era andato da loro per restituire il mio portafoglio, che aveva trovato a terra. A questo punto ho voluto ringraziare questa persona che non aveva neanche aperto il portamonete se non per cercare il mio nome: anche se ho insistito, lui non ha voluto assolutamente niente. Mi ha detto che era contento della sua vita e del suo lavoro da infermiere».

Ghezzi vuole ringraziarlo pubblicamente su Facebook e pubblica questo post: «Un immenso ringraziamento a Innocent Tibesigwa per aver ritrovato in pieno centro il mio portafoglio e averlo consegnato immediatamente alle forze dell'ordine senza nemmeno aprirlo. Non scorderò mai il suo sorriso, era più felice lui per averlo ritrovato che io disperato ad averlo perso. Ha rifiutato qualsiasi ricompensa, appagato abbastanza dal senso civico. Sei un grande!!!».