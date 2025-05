"Fiori al centro" 2025, torna il festival che porta la natura in città

TRENTO - Sette le installazioni floreali realizzate da 18 cittadini volontari, altre sette dal personale del Comune. Un giardino temporaneo in piazza Battisti, alcuni pocket garden ricavati vicino agli alberi maestri.

Due arredi urbani riqualificati in largo Pigarelli e al centro civico di Romagnano. Circa 30 appuntamenti tra conferenze, incontri tematici, seminari per bambini, passeggiate urbane. Mostre sull’intero territorio comunale di cui una dedicata al nuovo Piano del Verde comunale a Palazzo Geremia e una sul tema dell’acqua in biblioteca comunale.

Con questa gran mole di eventi e iniziative, ritorna “Fiori al Centro”, l’attesa manifestazione curata dall’ufficio Parchi e giardini del Comune di Trento, diventata quasi un festival diffuso dedicato a chi ama i fiori e il verde. “Fiori al Centro” coinvolge la cittadinanza nella realizzazione di spazi fioriti e nell’ideazione di attività sui temi dell’ecologia e della sostenibilità e diffonde competenze e saperi.

Il tema dell’edizione 2025 è "Il Verde e il Blu - Fiori, alberi, acque". Saranno esplorati gli intrecci vitali tra l’acqua e la biodiversità e sarà posta l'attenzione su una risorsa sempre più vulnerabile oltre che sulle affascinanti armonie e strategie delle relazioni che il mondo vegetale instaura con l'elemento acqua. Acqua e vegetazione inoltre offrono soluzioni basate sulla natura per dare sollievo climatico in città.

Fiori al Centro 2025 sarà inaugurata il 21 giugno alle ore 17 in piazza Battisti, con la Banda della Città di Trento, all’interno della cornice della notte bianca delle Feste Vigiliane.

L'edizione 2025 ha consolidato le collaborazioni passate e ne ha create di nuove, coinvolgendo volontari per realizzare composizioni floreali e organizzare mostre, seminari, laboratori, passeggiate, eventi per avvicinarsi al mondo dei fiori e dell’ambiente, con un calendario esteso che va da maggio a novembre.

Sempre più “Fiori al Centro” vuole ampliare l’attenzione al verde non solo come arte ed estetica, ma come indispensabile supporto alla vita e scrigno di benefici per la salute umana e dell’ambiente, coerentemente con il nuovo Piano del Verde urbano approvato a dicembre 2024, e dunque facendo attenzione alle sfide climatiche, alle innovazioni tecniche e alle strategie comunali messe in atto per tutelare gli ecosistemi cittadini.

“Fiori al Centro” prevede anche interventi e attività “Fuori dal Centro”, accendendo di colori e valori anche altri spazi verdi pubblici e delocalizzando gli eventi.

Tutte le iniziative di Fiori al Centro verranno pubblicizzate sul sito e sui social del Comune di Trento e di Trento Aperta.

Le aiuole create dai cittadini volontari. Il Patto di Collaborazione per “Fiori al Centro 2025” è in fase di approvazione in questi giorni: vede protagonisti GardenClub Trento, Sad - Società Cooperativa Sociale, Riccardo Mattarei, Andrea Boller, Remo Gabrielli, Croce Rossa Italiana - Comitato di Trento Odv, Giardineria srl , Cooperativa 90 Scsi in contratto di rete con la Cooperativa sociale agricola Verdeambiente, Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini - Delegazione Trentino Alto Adige, Ecomuseo Argentario, Anffas Trentino Onlus, Associazione Trentino Orchidee APS, Inu - Sezione Trentino, Le Coste Cooperativa sociale di solidarietà, Spazio Verde società cooperativa agricola, Green Workers società cooperativa agricola, Il Gabbiano Cooperativa Sociale.

Le sette le aiuole realizzate da volontari, singoli e in gruppo, sono in fase di completamento e già visibili: si collocano lungo un circuito in centro storico: via Oss Mazzurana angolo via Oriola, via del Simonino, largo Carducci, via Roggia Grande, piazzetta Firmian e via San Pietro. Le aiuole interpretano tutte il tema dell’anno – l’acqua - richiamando frammenti del paesaggio trentino, evocando l’acqua con elementi simbolici o utilizzandola in piccoli specchi d’acqua ornati da piante.

Le installazioni floreali della Giardineria comunale – dentro e fuori dal Centro - interpretano il tema dell’acqua: un fresco giardino “sonoro” presso la statua del Nettuno nel cortile di palazzo Thun, una aiuola “di meandri” in piazzetta Gaismayr, i colori del blu in via Suffragio, in via Manci, via Roggia Grande e Santa Maria Maggiore. Un fiume di fiori lungo alcune vie del quartiere Santa Chiara.

Tutti gli allestimenti fioriti, dei volontari e della Giardineria, verranno corredati da piccoli pannelli informativi ed esplicativi, con informazioni botaniche e tecniche.

Pocket gardens: sono in fase di produzione alcuni arredi che saranno collocati presso alberi di particolare bellezza e valore e per godere della frescura sotto le loro fronde. Piccoli rifugi climatici tra piazza Duomo, via San Francesco, piazzetta Erbe, piazza Lodron, piazza Fiera…

Il giardino temporaneo in piazza Battisti. Anche quest’anno una parte di piazza Cesare Battisti si trasformerà in un giardino temporaneo di circa 200 metri quadri, non solo da ammirare per la bellezza delle fioriture - tra ortensie e piante tropicali nei colori del bianco e del blu - ma anche da frequentare, perché rinfrescato da una pergola e da un nebulizzatore d’acqua e perché verrà utilizzato quale postazione per offrire laboratori per bambini, incontri e piccole mostre.

Allestimenti permanenti. Fiori al Centro 2025 interviene non solo con allestimenti temporanei ma anche permanenti. In particolare:

- in largo Pigarelli verrà completato, a giugno, il rinnovo degli arredi con l’installazione di una pergola microclimatica (con impianto di nebulizzazione) e la realizzazione di una fontana a pavimento con piccoli getti d’acqua. Parte di questi interventi sono stati realizzati grazie ad un finanziamento ministeriale per l’adattamento climatico;

- a Romagnano, presso il Centro civico che ospita associazioni giovanili e gli eventi della comunità, proprio grazie ad un percorso partecipato promosso dalla Circoscrizione Ravina Romagnano, il cortile verrà allestito con un palco e strutture espositive e di incontro permanenti.

Incontri e conferenze. Sono davvero tante le iniziative che hanno preso forma anche grazie al lancio del Patto di collaborazione. Un elenco di conferenze, incontri tematici, laboratori per i bambini, letture, dimostrazioni di pratiche professionali, visite guidate, racconti-spettacolo, passeggiate. Queste iniziative sono già partite, nell’elenco il dettaglio E ancora e per ora: fino al mese di luglio, perché nuovi eventi si stanno aggiungendo e il calendario sarà tenuto aggiornato sui canali social del Comune e tramite le reti di comunicazione dei volontari partecipanti. È davvero una grande soddisfazione vedere aumentare l’adesione a questo programma, con iniziative di Associazioni, Enti, Servizi Comunali, realtà economiche raccogliendo l’invito dell’Assemblea delle Cittadine e dei Cittadini per il Clima. Quest’anno gli incontri verranno ospitati non solo presso il giardino temporaneo di Cesare Battisti ma anche in varie sedi e spazi verdi del territorio.

Mostre. Il 4 dicembre 2024 il Consiglio Comunale di Trento ha approvato il primo Piano del Verde urbano: una mostra, ospitata presso il cortile di Palazzo Geremia (nei periodi 3-13 giugno e 20-31 ottobre 2025), ne riassume i contenuti principali.

Una occasione per conoscere tanti dati relativi al patrimonio verde comunale e le strategie e azioni che l’Amministrazione metterà in campo per migliorare la vita dei cittadini tramite il verde.

La mostra, nel periodo autunnale, promuoverà il Piano in occasione della visita delle delegazioni internazionali del progetto europeo Selina, dedicato al verde urbano ed ai benefici ecosistemici della biodiversità.

Inoltre, con una bellissima collaborazione tra Servizi Comunali, presso la Biblioteca centrale di Trento sarà esposta la mostra "Le forme dell’acqua: fontane, rogge e piscine di Trento” in occasione dell'inaugurazione di Fiori al Centro, dalla settimana del 21 giugno fino alla chiusura estiva della biblioteca (25 luglio).

Anche l’edizione 2025, si fregia del logo curato dagli studenti della Scuola Artigianelli per le Arti Grafiche.

Gli allestimenti floreali temporanei verranno disallestiti entro la metà di settembre. Le piante perenni utilizzate verranno messe a dimora nei giardini della città.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Parchi e giardini ai numeri 0461 884528 o 0461 884545). Tutte le iniziative saranno promosse sul sito del Comune di Trento, sul portale Trento Aperta o per tramite degli strumenti social del Comune.

Programma iniziative distinte nelle seguenti categorie: conferenze / incontri / laboratori per bambini / passeggiate urbane / eventi.

sabato 31 maggio, ore 9.30-17.30, ritrovo piazza Mostra Passeggiata urbana – rio Saluga, Martignano, Melta, roggia Malvasia, San Martino... Jane’s Walk: Linfa – un percorso lungo i flussi naturali di acqua, verde e genti dell’ecosistema urbano, con Inu Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Trentino

mercoledi 3 giugno, dalle ore 16 – venerdi 13 giugno, Cortile di ingresso di Palazzo Geremia, via Belenzani 19. Mostra: Il Piano del Verde Urbano della Città di Trento, Ufficio parchi e giardini del Comune di Trento

venerdi 6 giugno, ore 17, Mattarello sala circoscrizionale

Incontro. Arbusti da fiore – per terrazzo e giardino, con Alex Dallago, Tecnico del Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E. Mach

sabato 7 giugno, ore 17.30, Residenza O’Santissima, via Ferrandi, 4 – Località San Rocco Evento - Racconto spettacolo e visita al giardino storico Garbari

Residenza O’Santissima – un viaggio nella storia, con Cooperativa Sad

sabato 14 giugno, ore 10-12, Giardino di piazza Dante Incontri - Dimostrazioni di arrampicata e indagini strumentali degli alberi e “Ho visto cose!”, una visita guidata alle rarità botaniche e storiche del giardino. Alberi! – conoscerli e curarli, tra passato e futuro, Cooperativa GreenWorkers, Elena Tonezzer /Museo Storico del Trentino, prof. Nicola La Porta / F.Mach.

sabato 21 giugno, ore 17, piazza Cesare Battisti. Evento – per ringraziare tutti i collaboratori e fare festa nella notte bianca delle Vigiliane. Inaugurazione Fiori al Centro 2025, con concerto della Banda della Città di Trento

da sabato 21 giugno a venerdi 25 luglio, Biblioteca centrale, via Roma 55 Mostra "Trento e le sue acque" (fontane, rogge e piscine), a cura del Servizio Biblioteca del Comune di Trento

domenica 22 giugno, ore 9.30-18, presso giardino di piazza Cesare Battisti Mostra e Incontri – per fare rifiorire le Orchidee Phalaenopsis, mini corsi e dimostrazioni. "Passione Orchidee”, a cura di: Libera Associazione Garda Orchidee aps

sabato 28 giugno, ore 15.30, parco Gocciadoro presso apiario nella zona alta Incontro: Api in città – la stagione della produzione, con Riccardo Mattarei, apicultore e divulgatore.

E ancora e per ora:

Sabato 5 luglio, ore 16-18, ore 9.30-18, piazza Cesare Battisti. Laboratorio per bambini e adulti. Passione orchidee, a cura di: Libera Associazione Garda Orchidee aps.

Venerdì 11 luglio, ore 16-18, Piazza Cesare Battisti. Laboratorio per bambini. Le vie della clorofilla e dei fiori, con M. Gretter e A. Brugnara, a cura della Rete di Riserve del Bondone.

Sabato 12 luglio, ore 10-12, Piazza Cesare Battisti. Laboratorio per bambini. Le vie blu fra piante ed acqua, con M. Gretter e A. Brugnara, a cura della Rete di Riserve del Bondone.

domenica 17 agosto, ore 10-17, Piazza Cesare Battisti. Incontro ed esposizione. Bonsai! Con Remo Gabrielli.

Luglio-settembre, Piazza Cesare Battisti e Giardino San Marco. Laboratori per bambini. Letture tra verde e acqua. A cura del Servizio Biblioteca comunale.

Luglio-agosto, Piazza Cesare Battisti, giardino temporaneo e area archeologica sotterranea. Laboratori per bambini. A cura del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili.

Venerdi 29 agosto, ore 16-18, Piazza Cesare Battisti. Laboratorio per bambini. Le vie blu fra piante ed acqua con M. Gretter e A. Brugnara, a cura della Rete di Riserve del Bondone.

Sabato 30 agosto, ore 10-12, piazza Battisti. Laboratorio per bambini. Le vie della clorofilla e dei fiori, con M. Gretter e A. Brugnara, a cura della Rete di Riserve del Bondone.

Sabato 6 settembre, ore 9.30-17, piazza Cesare Battisti. Laboratorio per bambini e adulti. Passione orchidee, a cura di: Libera Associazione Garda Orchidee aps. C. L.