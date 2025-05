Morta Claudia Giovannini, l’anima discreta dell’Hotel America. Ultima erede della prima generazione

TRENTO. Si è spenta a Trento Claudia Giovannini, la signora, la zia ed al contempo l’ultima erede della prima generazione di titolari dell’Hotel America di via Torre Verde. Così la ricordano la nipote Maria Teresa Lanzinger e la pronipote Eleonora, tracciandone un affettuosissimo ricordo su Instagram.

“Ciao Zia, arrivederci Signora Claudia. Chissà quali luoghi stai vedendo ora. Qui sulla terra ti mancavano davvero pochissimi posti ancora da visitare e di questo ne andavi fiera, i tuoi racconti riuscivano sempre ad infilarsi in qualsiasi discorso si stesse facendo e gli aneddoti (talvolta edulcorati e dei quali tu stesa ridevi) ci facevano sognare tutti, nipoti e pronipoti che hai sempre accompagnato e ispirato nel guardare il mondo con un po’ di spavalderia e tanta tanta curiosità.

Queste giornate sono di abbracci familiari ma sappiamo di aver avuto l’onore di poterti condividere con tantissime persone che ti hanno stimata ed alle quali hai regalato preziosi momenti della tua vita. Arrivederci Zia, controllaci da lassù ma abbi fiducia in noi, faremo tutto il nostro meglio”.

La storia dell’Hotel America, che il 19 ottobre 2024 ha compiuto… 101 anni

L’Hotel America, di via Torre verde a Trento, il 19 ottobre, 2024, ha compiuto… 101 anni. La zia Claudia c’era, schiva quanto conosciutissima, che nella parte adulta della sua vita poco amava farsi riprendere fotograficamente ma era personaggio notissimo in città. Ultima rappresentante della prima generazione dei Giovannini, dopo la scomparsa nel 2012 della sorella Elda, la mamma di Maria Teresa Lanzinger.

Domenico Giovannini ed il suo Hotel America: 101 anni di storia

Partì da San Mauro di Piné per cercare fortuna oltreoceano. Tornò e costruì l'albergo, che fu poi distrutto dalle bombe e riedificato dalla sua famiglia. Ecco quindi l’inizio di tutto: “N do vat?”, “En Merica…”. “Te séi curios e anca en poc zinghen!”.

Inizia così un’avventura, la prima di molte vissute da Domenico Giovannini, fondatore allora inconsapevole di quello che sarà l’Hotel America. Nel 1910 parte da San Mauro di Piné alla volta dell’America, chiamato dalla voglia di vedere cosa ci sia al di là di quelle splendide montagne che lo circondano. Quattro anni di lavoro nelle miniere del Wyoming, a Rock Springs un paese ruvido a cui si abitua presto, forse perché anche lui viene da un paese dove si estrae dalle cave ed è consapevole che ruvido non significa per forza nemico, come insegna il carattere trentino. Torna in Europa, in uno di quei momenti decisamente sbagliati, è il 1914.

Decide di ripartire per l’America ed è così che rimane nelle miniere altri 6 anni. Rientra a Trento, torna ad assaporare il verde dei boschi. Decide di intraprendere una seconda avventura, acquista l’allora locanda Anaunia, gestita dalle suore; la trasforma nell’Albergo America, un nome che racconta la storia di una vita.

È il 1945 quando la terza avventura “cade” su Domenico e su tutta la famiglia che gestisce e dà vita all’albergo, sì perché un bombardamento degli alleati colpisce proprio l’Hotel America, lo distrugge. Sono anni difficili, per tutti. Il “Merican” (così soprannominato a dovere) insieme a moglie e figli si rimboccano le maniche, aprono una mescita di vini, fanno prestiti in banca e ricostruiscono l’Hotel America che riapre nel 1951.

La famiglia c’è, prosegue. I 5 figli del “Merican” e poi i nipoti, pronipoti e poi… un’avventura tira l’altra, lavori, ampliamenti, pandemie e senza quasi accorgersene, l’Hotel America, gestito e curato dalle generazioni discendenti da Domenico, è arrivato a compiere 101 anni mettendo in atto, proprio a cavallo di questo importante genetliaco, una nuova impegnativa avventura: il rinnovo di tutti gli ambienti e delle oltre 60 camere senza mai chiudere.

I festeggiamenti dei 101 anni proprio il 19 ottobre? Sì, perché legato (in maniera un po’ poetica) al mese in cui storicamente si fa cadere la scoperta di quello che diverrà il continente americano da parte di Cristoforo Colombo, unito al legame che sentono viscerale per la nostra città e per una manifestazione capace di accompagnare in maniera genuina alla scoperta dei sapori e delle bellezze di Trento.

Lo spirito di avventura in questa famiglia non manca, la cura e l’attenzione nell’accoglienza degli ospiti è un elemento entrato di diritto nel Dna della famiglia Hotel America, dal 1923 l’eleganza nel cuore di Trento.