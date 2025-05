Miss Trento-Bondone, la novità del concorso andrà in scena il 6 giugno

TRENTO - Tutto pronto o quasi, per dare il via alla stagione 2025 di Miss Italia nella nostra regione: come anticipato da Sonia Leonardi, titolare dell'agenzia SoleoShow ed esclusivista regionale del concorso di Patrizia Mirigliani, "La competizione prenderà il via venerdì 6 giugno, con l'elezione, per la prima volta, di Miss Trento-Bondone".

Legata appunto alla più antica corsa automobilistica di velocità in montagna Trento Bondone, che quest'anno festeggia il secolo di vita. La "pomeridiana" - si inizierà alle 18.30 - si svolgerà nella palestra situata nel piazzale ex Zuffo, dove trovavo tradizionalmente posto i van e le vetture che domenica 8 prenderanno parte alla cronoscalata.

In quell'occasione verranno elette pure le madrine che saranno protagoniste nella cerimonia di premiazione. L'ingresso come per le altre serate di Miss Italia, sarà libero e gratuito.

La seconda serata si svolgerà il 14 giugno a Bresimo, una new entry nel calendario di Miss Italia Trentino Alto Adige, grazie all'azione convinta ed efficace della giovane Pro Loco.

Le località che hanno confermato l'evento per il 2025.

Sonia Leonardi, che sta completando l'elenco delle località turistiche che ospiteranno le serate di selezione e di finale regionale nomina con soddisfazione le conferme arrivate in quest'inizio di stagione non proprio facile, dal punto di vista organizzativo. "Infatti -- dice -- le elezioni amministrative svoltesi il 4 aprile ed i successivi ballottaggi, hanno fatto sì che in tante località non si sia presa ancora una decisione, in attesa di conoscere la composizione dei consigli comunali. Comunque hanno già dato la conferma Sarnonico, Andalo, Fiera di Primiero, Folgaria, Bar alla spiaggia di Campolongo sull'Altipiano di Pinè, Pinzolo, Canazei. Altre se ne aggiungeranno".

E Trento?

Questa è un'anteprima che ora possiamo dare con serenità: l'appuntamento è per il 17 luglio, al Teatro Capovolto di piazza Cesare Battisti. In quella splendida location, si svolge il Festival Talent Show che per questa stagione ha deciso di inserire l'elezione di Miss Trento nel suo palinsesto.

Per quanto riguarda la finalissima, che per 10 anni si è svolta a Bressanone?

A Bressanone si sono svolte 10 edizioni stupende della finalissima regionale; di comune accordo -- e non all'improvviso come si è vociferato lo scorso anno -- si era deciso che le edizioni sarebbero state 10, appunto, poi si sarebbe cambiata location. Così è stato. Al momento non possiamo svelare il nome della località, possiamo dire che la data sarà quella di domenica 19 agosto, che la località prescelta si trova nel Trentino Occidentale ed è famosa sia per il turismo invernale che per quello estivo.

Mancano le località dell'Alto Adige...

La situazione è questa: le polemiche seguite alla decisione concordata di terminare il rapporto con Bressanone, ha fatto sì che anche le altre località che prima ospitavano una serata, si mettessero alla finestra ad attendere lo svolgersi degli eventi. D'altra parte se ci sono primi cittadini che fanno fatica ad indossare la fascia tricolore si presume che ne facciano altrettanta a consegnare quella di Miss Italia... staremo a vedere!

Novità che ci attendono in questa edizione?

Mi piace ricordare che si è rinsaldato il rapporto con la Lilt, Lega Italiana Lotta contro i Tumori, sede di Trento, che in ogni data sarà presente per parlare di prevenzione e cura, non solo del seno ma a 360°, perché queste azioni vanno svolte sin dalla giovane età. Le ragazze ne sono consapevoli e saranno testimonial a tutti gli effetti.

Si parlerà pure di lotta alla violenza contro le donne...

Si, Miss Italia si è fatta paladina di questa battaglia; molte ragazze hanno raccontato pur nella loro giovanissima età, quanto la violenza, anche tra le mura domestiche, sia presente nelle loro vite. Ad ogni appuntamento con il concorso le ragazze porteranno sul palco un momento speciale dedicato proprio alla lotta consapevole contro ogni tipo di violenza. Proprio grazie al concorso tante sono riuscite a parlarne ed a liberarsi di questo incubo.

Per chi volesse partecipare alle selezioni, quale è la via da percorrere?

La SoleoShow, l'agenzia che organizza il concorso in regione, svolge da gennaio due casting al mese per selezionare le ragazze che poi prenderanno parte alle serate e non solo. Quindi chi fosse interessata ad iscrivere il proprio nome, deve inviare una mail info@soleoevents.com, fornendo i propri dati e le aspirazioni. Sarà nostra cura contattarle nel più breve tempo possibile. Intanto l'appuntamento per tutti è per venerdì 6 giugno alla palestra dell'ex Zuffo per l'elezione di Miss Trento Bondone!