Steven Tomasi rischia e porta a casa 130 mila euro ad “Affari tuoi”

TRENTO. E’ stata la volta del Trentino Alto Adige ieri sera, venerdì 9 maggio, nel preserale di Rai1 "Affari Tuoi”, condotto da Stefano De Martino. In gara, dopo la sospensione del programma per l’elezione di papa Leone XIV, Steven Tomasi, di Trento, trentino-irlandese, quarto di 9 fratelli sparsi per il mondo, accompagnato in gara dalla compagna Viviana.

Steven di professione fa formazione in inglese nelle aziende mentre la fidanzata si occupa di organizzazione di eventi, produzione e logistica. Hanno una figlia di nome Olivia. All’inizio Steven pesca il pacco numero 10 ed il gioco, simpaticamente e maccheronicamente, avviene parzialmente pure in inglese, tra le risate divertite del pubblico. I primi sei pacchi aperti da Steven contenevano 20 euro, 20 mila euro, 100 euro, 200 euro, i pretzel – il piatto tipico regionale che ogni sera viene messo in palio - e 10 euro.

Il Dottore offre 40 mila euro che Steven rifiuta. Subito dopo apre i pacchi con 50 mila, 75 mila e 15mila euro; il Dottore offre il cambio che Steven accetta senza indugi, scegliendo il numero 6. E spiega: “E’ l'anniversario di matrimonio dei miei genitori ma pure un numero che, da quando sono stato chiamato dalla Rai, vedo costantemente. Guardato da sopra è un nove ed io sono sempre stato definito Steven di nove fratelli”. Il pacco numero 10 che aveva scelto all’inizio conteneva 5 mila euro; poi Steven apre di seguito i pacchi con 200 mila e 100 mila euro. Il dottore ne offre 20 mila ma l'offerta viene rifiutata. Il pacco aperto dopo ne contiene 5. Il Dottore offre il cambio che viene rifiutato; dal pacco successivo esce Gennarino; così il Dottore alza l'offerta, portandola a 30 mila euro ma Steven ancora una volta preferisce andare avanti. Così apre il pacco che contiene 500 euro ed il Dottore ne offre 36 mila ma anche stavolta, Steven rifiuta ed apre quello da 30 mila euro. Il Dottore a sua volta ne offre 40 mila che vengono rifiutati. Nel pacco aperto subito dopo ci sono i 50 euro; restano in gara i 300 mila ed il Dottore ne offre 65 mila. Con molto coraggio Steven rifiuta e si scopre che ha fatto bene perché nel pacco successivo c'era lo 0.

Alla fine restano in gara 10 mila e 300 mila ed il Dottore ne offre ben 130 mila. A questo punto Steven preferisce fermarsi affermando: “Ho rischiato finché me la sentivo, adesso sono ad un bivio. Ascolto Viviana e facciamo una cosa responsabile, accettiamo l'offerta ringraziando il Dottore”. Grande vincita ma anche, pur se ben mascherata, tanta delusione, dal momento che alla verifica il suo pacco numero 6 conteneva proprio la somma massima, i fatidici 300.000 euro.

Viviana, abbracciandolo, gli sussurra “mi spiace”. Ma si tratta pur sempre di una somma bellissima vinta da una altrettanto bella coppia che ha fatto fare un figurone anche alla nostra regione.