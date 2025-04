Il commosso addio a Camillo Pisoni, un "monumento" del ciclismo

TRENTO - La sua ultima pedalata l'ha portato in cielo: a 96 anni l'altra notte se n'è andato Camillo Pisoni. Ciclista ai massimi livelli, calciatore in serie C e in odore di promozione, arrampicatore in cordata con i più forti del tempo, maratoneta e fondista, con traguardi a Marcialonga e Vasaloppet, organizzatore e dirigente di gare di pattinaggio su ghiaccio: Pisoni era davvero irrefrenabile e ha continuato a dare il meglio di sé fino a pochissimo tempo fa, quando lo si vedeva ancora lungo la ciclabile in sella alla sua bicicletta.

Assieme al fratello Giulio, aprì un negozio di biciclette con riparazioni in Via Calepina.Così lo ricordava l'amico Renzo Francescotti, tre anni fa su "Trentino Mese": «È nel ciclismo che il nostro eroe ha dato il meglio di sé, con una serie di risultati stupefacenti, correndo da amatore. Per dirla nel modo più telegrafico ha collezionato 125 vittorie, 93 secondi e 69 terzi posti. È arrivato terzo, secondo e infine primo nel campionato del mondo di categoria nell'agosto del 1994.

Ai campionati europei è arrivato primo e secondo. Ha vinto il Campionato del mondo della Montagna. È stato quattro volte campione italiano, due volte campione italiano in salita, una volta campione italiano a cronometro. Ha vinto il primo Giro del Trentino a tappe».

Con un peso forma invidiabile, è soprattutto in salita che Pisoni fa la differenza, «modesto di natura e parco di parole», lo ricorda ancora lo scrittore, anch'egli ormai scomparso.

Pisoni non voleva fermarsi mai: quando a 55 anni avrebbe dovuto lasciare l'agonismo per raggiunti limiti di età, se ne andò in Austria, dove le regole erano diverse, per poi attendere che venissero spostati ancora in avanti i limiti: alla fine corse in bicicletta fino a 76 anni: «Pisoni, un monumento sui pedali» l'aveva definito Francescotti.

Tanti gli sport in cui si è cimentato: a calcio giocava da centro-mediano,e giocò in serie C nel Rovereto (1946/47), nel Merano (1948) e nel Pordenone.

Stava per essere acquistato dall'Udinese quando, a causa di un'operazione di appendicite malriuscita, fu costretto a dedicarsi a qualcos'altro.Si diede all'arrampicata, con formidabili rocciatori come Carlo Marchiodi; e poi Vitti Frismon, che in seguito diventò compagna di vita e di alpinismo del fortissimo Heinz Steinkötter. Quando nel 1971 Carlo Marchiodi morì mentre scalava con Bepi Loss sul Nevado Caraz in Argentina, Camillo Pisoni restò così colpito che lasciò l'arrampicarta. Ma non lo sport, che gli diede ancora molte soddifsazioni con il podismo e lo sci di fondo.

Anche la sua vita è stata un'avventura: il padre Celeste gestiva un piccolo chiosco alla Busa, il rione sul Fersina sotto Mesiano, ma nel 1932 morì per un incidente in moto, lasciando la moglie Rosina vedova, con sette figli a cui badare ed incinta di due gemelle. La donna riuscì comunque a tirare su i nove figli, tra cui appunto il terzogenito Camillo Pisoni, l'ultimo ad andarsene tra tutti i suoi fratelli e sorelle.

Già a 7 anni iniziò a correre in bicicletta, grazie alla passione trasmessa dal fratello Giulio, per poi passare ai dilettanti della "Forti e veloci".

Si era poi sposato a 43 anni con Fernanda, mentre la sua carriera lavorativa, nelle aziende petrolifere Agip, Fina e infine Total, si concluse nel 1990, quando aveva 62 anni e andò in pensione. Da allora si è impegnato ancora di più nello sport, macinando vittorie e traguardi prestigiosi. Senza mai fermarsi. B. G.