Trento: nel 2024 oltre il 70% dei residenti ha optato per la cremazione

TRENTO. Domenica 23 marzo 2025 il Tempio crematorio si apre al pubblico in una giornata dedicata a tutti coloro che vogliano conoscerne i servizi, le modalità di lavoro e i progetti futuri. Sarà una giornata volta a sfatare i tabù che spesso accompagnano la cremazione e il fine vita in generale, con l’obiettivo di favorire la riflessione su tematiche difficili quali la morte, la ritualità funeraria, il ricordo individuale e la memoria comunitaria.



Visitare il Tempio crematorio sarà un’occasione per conoscere il mondo “oltre il muro” e scoprirne gli aspetti tecnici e operativi, ma non spersonalizzati, quale strada maestra per esorcizzare senza rimozioni l’idea che ogni persona ha della finitezza umana.



Bisogna considerare che la cremazione ha ormai assunto un ruolo nodale nel sistema cimiteriale trentino: oltre il 70% dei residenti in città ha optato nel 2024 per la cremazione, mentre nel territorio provinciale le stime si attestano attorno al 60%; non stupisce quindi il raggiungimento di oltre 10 mila cremazioni nei quasi tre anni di attività.,