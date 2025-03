Trento, da lunedì 24 marzo il lavaggio notturno strade primaverile: il calendario

TRENTO. A partire da lunedì 24 marzo fino a martedì 6 maggio, dal lunedì al giovedì dalle ore 20.15 alle 4, il venerdì dalle 20.15 alle 2.30, Dolomiti ambiente provvederà alle operazioni di spazzamento e lavaggio notturno delle strade. Almeno quarantotto ore prima dell'intervento, nelle zone interessate verrà posizionata la segnaletica temporanea indicante il divieto di sosta e fermata dalle 19 alle 5 del giorno successivo all'intervento. La segnaletica collocata in via temporanea ha priorità rispetto alla segnaletica esistente e collocata in via permanente.



L'invito agli automobilisti è pertanto di fare attenzione alla presenza di segnali temporanei e alle indicazioni riguardanti il giorno e l'ora in cui i divieti entrano in vigore. Il calendario completo è disponibile sul sito del Comune ed anche sulla app La mia Trento.



Data pulizia per via, strada, piazza, lato, tratto del mese di marzo