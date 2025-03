Trentino trasporti: obliteratrici obsolete da sostituire, Gottardi risponde a Franzoia

TRENTO. Mariachiara Franzoia, consigliera provinciale del Partito Democratico, ha presentato un'interrogazione in Consiglio provinciale riguardante il malfunzionamento delle obliteratrici sui mezzi di Trentino Trasporti. La richiesta alla giunta mira a far luce non solo sui motivi dei frequenti guasti, ma anche sull'impatto economico che questi disservizi provocano sulle entrate della società, considerando l'alto numero di "portoghesi" dovuto agli scarsi controlli a bordo.



L'assessore Mattia Gottardi ha riconosciuto che la problematica è ben nota alla società di trasporto pubblico, inserendola nel più ampio contesto delle criticità dell'attuale sistema Mitt. Ha sottolineato come questi apparecchi, installati prevalentemente nel biennio 2004-2005, siano ormai obsoleti dopo oltre vent'anni di servizio.



La Provincia, secondo quanto riferito dall'assessore, sta procedendo con un piano di rinnovamento completo del sistema, con una gara d'appalto già avviata per l'affidamento del nuovo servizio. Gottardi ha inoltre evidenziato che un recente monitoraggio effettuato a gennaio 2025 sul servizio urbano di Trento ha rilevato problemi alle validatrici in meno del 10% dei mezzi.



Per quanto riguarda l'impatto economico, l'assessore ha precisato che la maggioranza degli utenti utilizza abbonamenti prepagati, minimizzando così l'effetto delle mancate validazioni sugli introiti della società. Ha inoltre smentito l'assenza di controlli a bordo, pur ammettendo le difficoltà nel reclutamento di personale addetto alle verifiche.



Franzoia, nella sua replica, ha espresso una soddisfazione solo parziale, riconoscendo la persistenza delle problematiche e auspicando tempi rapidi per la conclusione della gara d'appalto. Ha inoltre sollecitato l'assessore a monitorare attentamente sia la procedura di gara che l'intero sistema di trasporti pubblici, sottolineando come i disservizi ricadano sui passeggeri, disincentivando potenzialmente l'utilizzo dei mezzi pubblici.